TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKPM\'de Azerbaycan heyetinin yetki belgelerinin onaylanmamasını üzüntüyle karşıladıklarını bildirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) Azerbaycan heyetinin yetki belgelerinin onaylanmamasını üzüntüyle karşıladıklarını ve bu kararın en kısa sürede gözden geçirilmesini beklediklerini bildirdi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, yaptığı yazılı açıklamada, AKPM'de Azerbaycan heyetinin yetki belgelerinin onaylanmamasını üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.
2001'den beri Avrupa Konseyi üyesi olan Azerbaycan'ın, geçen dönemlerde yaptığı faaliyetler ve işbirlikleri ile bu kuruluşun ana ilkelerinin uygulanmasında önemli katkılarda bulunmakla kalmadığını, kültürel çeşitliliğin korunması ve kültürlerarası diyaloğun teşvik edilmesi gibi yaşanılan dönemin en önemli misyonlarından birinin gerçekleştirilmesinde de öncü rol oynadığını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Bu karar, Avrupa Konseyi üyesi bir ülkenin AKPM çalışmalarından dışlanması anlamına gelmektedir. Jeopolitik gerilimlerin, siyasi ihtilaf ve çatışmaların dünya genelinde tırmanışta olduğu bir dönemde çok taraflı diplomasi güç ve mevzi kaybetmemelidir. AKPM bir çatışma alanı değil, bir diyalog ve işbirliği zemini olarak varlığını korumalıdır. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisini, desteklediği ilkeleri kararlılıkla savunmaya, bölücü değil birleştirici bir platform olmaya ve Azerbaycan Meclisi temsilci heyetinin yetkilerini onaylamaya çağırıyoruz. Bu anlayışla Azerbaycan heyetinin yetki belgelerinin onaylanmamasına ilişkin kararın en kısa sürede gözden geçirilmesini bekliyoruz."
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