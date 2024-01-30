TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri\'nde Devlet Başkanı Şeyh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan\'ı ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan'ı ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyarete ilişkin "Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Sayın Şeyh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan'a şahsımı ve heyetimizi kabulleri dolayısıyla teşekkür ediyor, ziyaretimizin dost ve kardeş BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" mesajını paylaştı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde Devlet Başkanı Şeyh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan'ı ziyaret etti. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye-BAE ilişkilerinin geldiği seviyeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dost ve kardeş iki ülke arasındaki işbirliğinin mükemmel düzeyde olduğunu ve bu işbirliğinin her alanda artarak devam etmesini arzuladıklarını belirtti. ASELSAN BAE Ofisi'nin bugün açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bu alandaki çalışmalardan bahseden Kurtulmuş, BAE ile yüksek teknoloji ve savunma sanayi alanında büyük bir işbirliği potansiyelinin varlığına dikkati çekti. BAE'nin Filistin davasına verdiği destekten dolayısıyla da teşekkür eden Kurtulmuş, Filistin'de acil ateşkesin bir an önce sağlanması ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesi için bölge ülkelerinin ortak akılla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubatta BAE'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini aktaran Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretlerinin ikili ilişkileri daha güçlü kılacağını belirtti.
Kurtulmuş, bu akşam X hesabından ziyaretle ilgili şu paylaşımı yaptı:
"Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Sayın Şeyh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan'a şahsımı ve heyetimizi kabulleri dolayısıyla teşekkür ediyor, ziyaretimizin dost ve kardeş BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum."
TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarın da Dubai'de Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammad Bin Raşid Al Maktum ile görüşecek.
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Son dönemde futbolundan çok aldığı kilolarla gündemde olan Brezilyalı futbolcu Neymar, fotoğraflarını paylaşarak "şişman" yorumunda bulunanlara yayınladığı video ile yanıt verdi. Kameraya vücudunun son halini gösteren dünyaca ünlü futbolcu, kendisiyle alay edenlere el hareketi çekerek tepki gösterdi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis'teki gerginlik sokağa da yansıdı. CHP ve TİP, alınan karara tepki olarak eylem çağrısı yaptı. Çağrı sonrası İstanbul ve İzmir'de karara tepki gösteren gruplar eylem başlattı.
Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'a "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle tepki gösterdi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
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