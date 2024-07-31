TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Davasını Anlatacak - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Davasını Anlatacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da suikasta uğramasının ardından, Filistin davasını anlatmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na Sayın Mahmut Abbas'ı davet edeceklerini açıkladı. Kurtulmuş, İsrail'in uluslararası hukuka saygı göstermediğini ve uluslararası camianın harekete geçirilerek durdurulması gerektiğini belirtti.

31.07.2024 16:43
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(ANKARA)- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da suikasta uğramasının ardından, "Netanyahu, 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nde konuşturulacağı gün biz Sayın Mahmut Abbas'ı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda konuşturmak ve aynı zamanda İsmail Heniyye'yi de Meclis'te misafir olarak ağırlamak arzusundaydık. Ama Sayın Abbas'ın programı dolayısıyla bu gerçekleşmedi. Önümüzdeki günlerde inşallah bir aksilik olmazsa Sayın Abbas'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na davet edeceğiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, milletvekillerinin huzurunda Filistin davasını anlatacak" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, El Cezire Arapça'nın canlı yayınına katıldı. Kurtulmuş, 10 aya yakın bir süredir Gazze'de devam eden katliamların sorumlusu olan İsrail hükümetinin iyeni bir suç işlediğini söyledi. Netanyahu ve hükümetinin hiçbir uluslararası kuralı tanımadığını ifade eden Kurtulmuş, "İsrail, zaten daha evvel Lübnan'da olsun, İran'da olsun, Suriye'de olsun başka yerleri de vurarak hiçbir ülkenin egemenlik hakkına saygı göstermeyeceğini açık bir şekilde ortaya koymuş oldu. Aslında bu sonuç, 'geliyorum' diyen bir sonuçtu. Maalesef 10 aydır bilerek işlenen insanlık suçlarına karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda, Birleşmiş Milletler'de çok sayıda karar alınmasına rağmen maalesef bu karar uygulanamadı. Bunun temel nedeni İsrail'in bu saldırganlığına destek veren bazı ülkelerdir" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, bir soru üzerine şunları söyledi:

"Biz Filistinli bütün grupların birleşmesini ve Filistinli grupların yekvücut olarak bu Siyonist işgale karşı mücadele etmesini yıllardır savunuyoruz. Ayrıca Netanyahu, 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nde konuşturulacağı gün biz Sayın Mahmut Abbas'ı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda konuşturmak ve aynı zamanda İsmail Heniyye'yi de Meclis'te misafir olarak ağırlamak arzusundaydık. Ama Sayın Abbas'ın programı dolayısıyla bu gerçekleşmedi. Önümüzdeki günlerde inşallah bir aksilik olmazsa Sayın Abbas'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na davet edeceğiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, milletvekillerinin huzurunda Filistin davasını anlatacak. Ayrıca bu toplantıya Türkiye'deki uluslararası camianın mensuplarını da davet edeceğiz. Türkiye'de misafir olan Gazzeli, Filistinli misafirlerimizi davet edeceğiz. Böyle bir programın hazırlığı içerisindeydik. Tabii dün akşam karşılaşmış olduğumuz bu ağır tablo karşısında bu programları daha kuvvetli, daha önemli hale getirmek için elimizden geleni yapacağız.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası camia harekete geçirilerek Netanyahu ve hükümetinin bir an evvel durdurulmalı. Aksi takdirde bu önce bölgesel savaşa, ardından korkarız ki küresel bir savaşa yol açacak fevkalade tehlikeli bir noktaya gelmiştir. İsrail'in uluslararası sistem tarafından uluslararası hukuk çerçevesinde mutlaka durdurulması şarttır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Davasını Anlatacak - Son Dakika

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