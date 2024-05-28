TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sok Chenda Sophea'yı Kabul Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sok Chenda Sophea'yı Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sok Chenda Sophea\'yı Kabul Etti

Kurtulmuş, Türkiye ve Kamboçya'nın güçlü işbirliği imkanlarına sahip olduğunu belirterek, karşılıklı ziyaretlerle bu potansiyelin harekete geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Kurtulmuş ayrıca, Türkiye'nin Kamboçya ile ilişkileri daha da yakınlaştırma arzusunda olduğunu ve Asya ile ilişkilerine önem verdiğini vurguladı. Sok ise Türkiye ile olan ilişkileri geliştirmek istediklerini ve Türkiye'ye iş insanlarını getirdiklerini belirtti.

28.05.2024 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea'yı Meclis'te kabul etti.

Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye ve Kamboçya'nın fevkalade güçlü işbirliği imkanlarına sahip ülkeler olduğunu, karşılıklı ziyaretler vasıtasıyla bu potansiyel harekete geçirilerek sonuç alınabileceğini dile getirdi.

Kamboçya Ulusal Meclisi ve Senatosuyla ilişkileri geliştirmek arzusunda olduklarını dile getiren Kurtulmuş, parlamenter diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak iki ülkenin her alanda yakınlaşmasının zeminini sağlamak gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin kültürel diplomasi kurumları vasıtasıyla Kamboçya ile ilişkileri daha da yakınlaştırma arzusunda olduklarını ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği 'Yeniden Asya' girişimi çerçevesinde Asya'nın geneliyle çok iyi ilişkiler geliştirmeye gayret ediyoruz. Asya, yeniden o tarihsel potansiyelini yakalamış görünüyor. Bundan sonra özellikle dünyada yeni oluşacak küresel sistem içerisinde Asya çok önemli bir çekim merkezi olacaktır. Türkiye de Asya'nın en batısında, Avrupa'nın en doğusunda stratejik bir bölgede yer alan, potansiyeli güçlü bir ülke olarak yeni dünyanın oluşumu içerisinde etkili bir ülke olma yolunda ilerlemektedir. Küresel olarak yeni bir dönemin başındayız; birçok yeni gelişme ve meydan okumayla karşı karşıyayız. Artık önümüzde çok kutupluluğun esas olduğu yeni bir dünya sisteminin kurulmasının başlangıcındayız. Bunun için de Türkiye, Asya'daki devletlerle ilişkilerine olağanüstü önem vermektedir."

Kamboçya'nın yeni hükümetine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırında, Gazze halkının yanında ve insanlıktan yana olan tavrı dolayısıyla şükranlarını dile getiren Kurtulmuş, Birleşmiş Milletlerdeki oylamada Filistin devletinin kurulması yönündeki desteği dolayısıyla da teşekkür etti.

Yeni parlamentoda Müslüman milletvekillerinin olduğunu duyduklarını dile getiren Kurtulmuş, bu durumun Türkiye-Kamboçya arasındaki yakınlaşmayı hızlandıran bir başka faktör olacağını söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Sok ve ekibinin Türkiye'de gerçekleştirdikleri toplantılardan verimli sonuçlar aldığını duymaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, gerek iş adamları gerek siyasetçilerle yapılan görüşmelerin artarak devam etmesini, olumlu sonuçlar üretmesini temenni etti.

Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok, Kamboçya'dan iş insanlarını Türkiye'ye getirdiklerini ve verimli toplantılar yaptıklarını belirterek ziyaretleri kapsamında TBMM'de bulunmaktan da memnuniyet duyduklarını söyledi.

Türkiye ve Kamboçya arasındaki ilişkilerin 65. yılı olduğunu anımsatan Sok, hükümetlerinin uyguladığı yeni dış politika anlayışıyla eski dostlarla ilişkileri daha da geliştirme arzusunda olduklarını, Türkiye ile her alanda işbirliğini geliştirmek istediklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Numan Kurtulmuş, Kamboçya, Türkiye, Uluslararası, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sok Chenda Sophea'yı Kabul Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:00 Bakan Tekin’den, Kocaeli’de öğretmene saldırı skandalı üzerinden “ÖMK“ sinyali: Bir an önce hayata geçireceğiz Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırı skandalı üzerinden "ÖMK" sinyali: Bir an önce hayata geçireceğiz
18:21 Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
17:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’te görüştü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
16:41 İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
16:06 Bakan Şimşek son rakamları paylaştı Türkiye’nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
19:02 Lig bitti, göndermeler bitmedi Kaan Ayhan’dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı
18:36 Aynı gruptayız Çekya’nın EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Çekya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu
18:08 Yusuf Yazıcı’dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
17:26 Birleşik Kamu İş, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne dava açtı: Memurların hakkı kısıtlanıyor Birleşik Kamu İş, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne dava açtı: Memurların hakkı kısıtlanıyor
17:00 Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti Jose Mourinho’dan ses var Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti! Jose Mourinho'dan ses var
16:53 Antalya’da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu Antalya'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu
16:29 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 20:02:08. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sok Chenda Sophea'yı Kabul Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement