TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi ve Hulusi Akar\'ı Kabul Etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi ile TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Türkiye-Katar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kurtulmuş, parlamenter diplomasinin, uluslararası ilişkiler bakımından en önemli araçlardan birisi olduğunu belirterek, özellikle dostluk grupları çerçevesinde ve diğer çok taraflı komisyonlar çerçevesinde her iki parlamentonun yakın ilişki içerisinde bulunmasını arzu ettiklerini söyledi.

Türkiye ve Katar halklarının birbirine son derece yakın, kardeş ve dost iki millet olduğunu dile getiren Kurtulmuş, bunun da ötesinde iki ülke hükümetleri arasında çok yakın işbirliği ve stratejik ortaklık seviyesinde ilişkilerin bulunduğunu aktardı.

Bu bölgenin temel meselesinin güven ve istikrar olduğunun Katar ve Türkiye tarafından çok yakinen bilindiğini belirten Kurtulmuş, bölgedeki gelişmelerin bölge halklarının çok daha yakın işbirliği içerisinde olmasını zaruri kıldığını bildirdi.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım boyutlarına varan ağır insanlık suçları ve katliamların, bölge ülkelerinin daha fazla yakınlaşmasını mecbur kıldığını da vurgulayan Kurtulmuş, Katar'ın hem hükümet hem halk olarak İsrail'in saldırgan tutumları karşısında ortaya koyduğu insani yaklaşımı takdir ettiklerini belirtti.

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ara kararıyla Filistin davası için bundan sonra on yıllar sürecek yeni bir mücadele alanının başladığını anlatan Kurtulmuş, bunun yeni bir milat olduğunu, bundan en iyi şekilde istifade etmek için eldeki imkanların ciddi şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti.

Kurtulmuş, her vesileyle Netanyahu ve çetesine destek veren Batı'nın bile artık bu ağır yükü taşıyamaz hale geldiğini de kaydetti.

Filistin davasıyla ilgili uluslararası alanda yapılacak çalışmalara da işaret eden Kurtulmuş, İsrail'deki siyonist rejimin uluslararası alanda yalnızlaştırılması, insanlık cephesinin güçlendirilmesi ve bölge ülkeleri başta olmak üzere İslam dünyasının birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin acilen temin edilmesini sağlayacak adımların atılması gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yakın bir gelecekte 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan, tam manasıyla egemen, toprak bütünlüğü sağlanmış bir Filistin devletinin mutlaka kurulacağını ifade etti.

Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Al Hitmi ise Katar Şura Meclisi'nin çalışmaları hakkında bilgi vererek; TBMM'nin yasama ve denetleme faaliyetleri konusundaki zengin ve engin deneyimlerden yararlanma arzusunda olduklarını belirtti.

Filistin davasının öncelikli konularından olduğunu bildiren Al Hitmi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Parlamentolararası Birlik'e ve uluslararası konferanslara taşınması, buralardan kararlar alınması gerektiğini söyledi.