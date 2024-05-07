TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika\'daki Atatürk Anıtı\'nı ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti. Kurtulmuş, MIKTA 10. Parlamento Başkanları Toplantısı için geldiği başkent Meksiko'da, beraberindeki CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Türkiye-Meksika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ve Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ ile La Reforma Bulvarı'ndaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına geldi. Numan Kurtulmuş'un, üzerinde 'TBMM Başkanı' yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Atatürk Anıtı'na bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra hilal ve yıldızla çevrili Atatürk Anıtı önünde parlamento heyetiyle fotoğraf çektirdi.

07.05.2024 23:39  Güncelleme: 23:40
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.

Kurtulmuş, MIKTA 10. Parlamento Başkanları Toplantısı için geldiği başkent Meksiko'da, beraberindeki CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Türkiye-Meksika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ve Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ ile La Reforma Bulvarı'ndaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına geldi.

Numan Kurtulmuş'un, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Atatürk Anıtı'na bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra hilal ve yıldızla çevrili Atatürk Anıtı önünde parlamento heyetiyle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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