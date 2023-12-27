TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler\'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret ederek Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitler için taziye dileklerini iletti. Kurtulmuş, " Orta Doğu'daki gelişmeleri hep beraber görüyoruz. Bu bölgenin daha fazla dağılmasının, parçalanmasının, bölünmesinin senaryosu olan bu terör siyasetinin sona erdirilmesi için Türkiye olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz bu oyunu bozacağız" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitlerimiz dolayasıyla Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Yaşar Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Bakanlığa gelişinde askeri törenle karşıladı" ifadelerine yer verildi.

KURTULMUŞ: TERÖR SİYASETİNİN SONA ERDİRİLMESİ İÇİN TÜRKİYE OLARAK SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Kurtulmuş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Milli iradenin merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitlerimiz için, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin haklı ve meşru mücadelesinde yanında olduğumuzu bildirmek ve sonsuz desteğimizi bir kere daha teyit etmek için Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'e taziye ziyaretinde bulunduk.

Karşı karşıya kaldığımız bu saldırılar, basit bir saldırıdan ibaret değildir. Bölgede oynanan oyunu iyi biliyoruz. Bu oyunun arkasında kimlerin olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Bir asır evvel Osmanlı Cihan Devleti'ni birkaç on yıl içerisinde paramparça ederek dağıtan, sonra emperyalist sömürü planlarını bu bölgede gerçekleştirenler bugün bu oyunun ikinci sahnesini ortaya koymak istiyorlar ve bu sahneyi ortaya koyarken de hain, kalleş terör örgütlerini kendi vekalet savaşlarının bir aracı, kirli bir taşeron grubu olarak kullanıyorlar.

Orta Doğu'daki gelişmeleri hep beraber görüyoruz. Bu bölgenin daha fazla dağılmasının, parçalanmasının, bölünmesinin senaryosu olan bu terör siyasetinin sona erdirilmesi için Türkiye olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz bu oyunu bozacağız!

Arkasında kim olursa olsun, kim silah verirse versin, kim siyasi, askeri, lojistik, istihbari destek sağlarsa sağlasın; Allah'ın izniyle bu hainleri ve arkalarındaki hain planları darmadağın edeceğiz. Bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum."