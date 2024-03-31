TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, oyunu Fatih\'te kullandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Fatih'te kullandı.
Kurtulmuş, öğle saatlerinde eşi Sevgi Kurtulmuş ile Zeyrek Mahallesi'ndeki Gelenbevi Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanacağı 1245 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geldi. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da Kurtulmuş'a eşlik etti.
Sandık kurulu başkanı ve müşahitlerle selamlaştıktan sonra oy pusulalarını alıp kabine geçen Kurtulmuş, "Hayırlı, uğurlu olsun." diyerek, zarfı sandığa attı.
Kurtulmuş, oyunu kullandıktan sonra vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Kurtulmuş, Türkiye'nin sandık başına gittiğini, seçim kampanyalarının demokratik olgunluk içerisinde, şölen havasında geçtiğini söyledi.
Adayların, siyasi partilerin Türkiye'nin her yerinde mitingler ve toplantılar düzenleyerek görüşlerini dile getirdiğini aktaran Kurtulmuş, "Bu bir yerel seçim olduğu için adaylar özellikle yerel seçimde kendi ilçelerine ve illerine yapacakları hizmetleri seçmenleriyle paylaştılar. Bugün artık söz sırası seçmende." dedi.
Kurtulmuş, 61 milyonu aşkın vatandaşın Türkiye'nin her yerinde sandıklara giderek oylarını kullanacağını ve 5 yıl görev yapacak yerel yöneticilerini seçeceğini dile getirerek, "Öncelikle seçimin bu ana kadar, geldiğimiz süreç içerisinde büyük bir olgunlukla geçmiş olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Ümit ediyorum ki bugün de Türkiye'nin her yerinde büyük bir güvenlik içerisinde, olgunluk içerisinde olaysız bir şekilde seçimler tamamlanır. Her seçimden sonra dünyaya söylediğimiz gibi, dünyada gerçekten fevkalade güçlü bir şekilde seçimlerini yapabilen ve güzel bir şekilde seçimleri sonuçlandırabilen önemli ülkelerden birisiyiz." ifadelerini kullandı.
Seçimin sonuçlarının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Kurtulmuş, şöyle konuştu:
"Seçilecek bütün yerel yöneticilere, belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, il genel meclislerinin olduğu illerde il genel meclis üyelerine ve mahalle muhtarlarımıza başarılar diliyorum. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde hayırlı, milletin, vatanın evlatlarına en güzel şekilde hizmet edebilecek bir hizmet dönemi diliyorum. Seçimler hayırlı olsun. Seçimlerin sonucu demokrasi bakımından, Türkiye'nin geldiği demokratik olgunluğu göstermesi bakımından da inşallah hayırlı olacaktır. Türkiye bu seçimi de geride bıraktıktan sonra Türkiye Yüzyılı hedeflerine çok daha hızlı bir şekilde, çok daha güçlü bir şekilde yürüyecektir, devam edecektir. Çünkü özellikle dünyadaki gelişmeler ve bölgemizdeki gelişmeler bu coğrafyada Türkiye'nin çok güçlü bir şekilde ayaklarını yere sağlam basması gerektiğini gösteriyor. Aslında bu seçimler bizim için bu anlamda da bir göstergedir. İçeride birliği, dirliği sağlayacak, beraberlik içerisinde, bütünlük içerisinde milli hedeflerimize odaklanarak yolumuza devam edeceğiz."
TBMM Başkanı Kurtulmuş, seçimi İstanbul'da takip edeceğini, yarın Ankara'ya geçeceğini bildirdi.
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Arjantin İlkokulu'ndaki sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya giren Kılıçdaroğlu ve eşi, sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra kabine geçerek oyunu kullandı.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı ile birlikte oy kullanmak için Fatih İlk Okulu'na gitti. Vali Yazıcı, seçim sürecinin olumsuzluklarla karşılaşmadan devam ettiğini belirterek, Malatya için hayırlı sonuçlar diledi.
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Giresun'da sorunsuz başladığını ve devam ettiğini belirtti. Vali Serdengeçti, oyunu kullandığı Cumhuriyet Ortaokulu'nda seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Seçim sürecinde 3 binin üzerinde polis ve jandarma personelinin görev yaptığını ifade eden Serdengeçti, Giresun'da demokrasi bayramının güzel şekilde tecelli ettiğini söyledi.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in oy kullanmasının ardından, önünde taşınan kalp krizi geçiren vatandaşı fark etmemesi dikkat çekti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Adana'da mezun olduğu ilkokulda kullandı. Çelik, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, demokrasinin gücünün gösterileceği, yüksek katılımlı olmasını umdukları bir seçime gidildiğini söyledi.
Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verdi. Eşi Fatma Doğan ile birlikte Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'na gelen Doğan, 1145 nolu sandıkta oyunu kullandı. Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, 'Seçimlerde inşallah demokrasimiz güçlenerek çıkacaktır. Çarşamba'mıza, Samsun'umuza, tüm ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.' dedi.
Antalya'da bazı seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde köpekleriyle oy kullandı. Kent merkezi ve ilçelerinde kurulan 6 bin 40 sandıkta oy verme işlemi devam ediyor. Bazı seçmenler arkadaşlarıyla, aile üyeleriyle okula gelirken bazıları da evcil hayvanlarıyla sandığı gitti. Serhan Tüzer ve Emine Okan isimli seçmenler, köpekleriyle birlikte oy kullanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
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