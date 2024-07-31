TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İsmail Haniye için taziye mesajı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İsmail Haniye için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas Lideri İsmail Haniye'nin ölümü üzerine sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Kurtulmuş, Haniye'yi insanlık düşmanı ve katliamcı siyonist İsrail yönetiminin saldırısı sonucu şehit olarak nitelendirdi ve Allah'tan rahmet diledi. Ayrıca, Haniye'nin Filistin davasına adadığı ömrünün nesillere örnek olduğunu belirtti ve Filistin halkına başsağlığı diledi.

31.07.2024 09:17
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(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehit vermiş İsmail Heniyye kardeşimiz insanlık düşmanı, katliamcı siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehid edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, makamı ali, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Lideri İsmail Haniye için sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz' derler." Gazze'nin şehidler kervanına bir büyük mücahid daha katıldı. Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehid vermiş İsmail Heniyye kardeşimiz insanlık düşmanı, katliamcı siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehid edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, makamı ali, mekanı cennet olsun. İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu. Çocuklarının ve torunlarının şehadeti ardından gösterdiği vakur duruşu ve sarsılmaz inancı karşısında Rabb'im onu da şehidlikle mükafatlandırdı. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi; 'Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.' Tüm Filistin halkına ve Özgür Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İsmail Haniye için taziye mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İsmail Haniye için taziye mesajı - Son Dakika
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