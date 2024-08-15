TBMM Başkanı Numan Kurutulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Ağırladı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurutulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurutulmuş, Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı makamında ağırladı. Kurutulmuş, görüşmede İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve insani yardımların kesintisiz erişiminin sağlanması gerektiğini vurguladı.

15.08.2024 16:31
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(TBMM)- TBMM Başkanı Numan Kurutulmuş, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı makamında ağırladı. Kurtulmuş, " İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi, insani yardımların kesintisiz erişiminin sağlanması temel önceliklerimizdir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı makamında ağırladı. Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden şu mesajı paylaştı:

"Sayın Abbas'ın Gazi Meclisimizde hitap edecek olmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade ettiğimiz görüşmede, özgürlük ve onurlu bir yaşam mücadelesi veren mazlum Filistinli kardeşlerimizin sesinin Meclisimizden tüm dünyaya duyurulmasının tarihi bir önem taşıdığını vurguladık.

Filistin meselesi milletimizin kalbinde her zaman müstesna bir yere sahiptir. Sayın Abbas'la gerçekleştirdiğimiz görüşmede ifade ettiğimiz gibi Filistin halkının özgürlük mücadelesi, bizim de mücadelemizdir. Mutlaka ve mutlaka başkenti, 1967 sınırları esas alınmış, bölünmemiş Kudüs olan, tam manasıyla bağımsız, egemen bir Filistin Devleti kurulacaktır.

Türkiye olarak Gazze'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi, insani yardımların kesintisiz erişiminin sağlanması temel önceliklerimizdir. Filistinli kardeşlerimizin barış ve huzurunun sağlanmasına yönelik girişimlerin başarıya ulaşması için her türlü gayreti göstermeye ve elimizdeki tüm imkanlar ile Filistinli kardeşlerimizle yan yana, omuz omuza durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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