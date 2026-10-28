TBMM Başkanlığının 2027 bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM Başkanlığının 2027 yılı bütçesi görüşmelerine katılacak.

(TBMM/10.00)

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yeni EBA Tanıtım Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

2- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Bulgaristan-Romanya Üçlü Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Sofya)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı dış ticaret istatistiklerini, hizmet üretici fiyat endeksini ve 2025 yılı sanayi sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Yemen'deki meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Riyad)

2-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Özbekistan'da düzenlenecek Orta Asya Uluslararası Eğitim Forumu'nun açılış törenine ve Eğitim Bakanları Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak edecek.

(Taşkent)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turuna 21 maçla devam edilecek. Süper Lig ekibinin bulunduğu eşleşmede; Fethiyespor-Eyüpspor müsabakası oynanacak.

(Muğla/15.30)

2- UEFA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe arsaVev, İspanya'nın Real Sociedad takımına konuk olacak.

(San Sebastian/21.00)

3- Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçları oynanacak.

4- Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Crown Plaza Ankara Otel'de gerçekleştirilecek.

(Ankara/11.00)

5- Basketbol Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında; Beşiktaş, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak, Anadolu Efes ise İsrail'in Hapoel Tel Aviv takımıyla deplasman maçını Bulgaristan'da oynayacak.

(İstanbul/20.30/Sofya/21.00)

6- BKT Avrupa Kupası'nın beşinci haftasında; TOFAŞ, Polonya'nın Slask Wroclaw, Türk Telekom ise İngiltere'nin London Lions ekibine konuk olacak.

(Wroclaw/21.00/Londra/22.30)

7- Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun üçüncü haftasında Trabzonspor, Litvanya'nın Rytas Vilnius ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Vilnius/20.30)

8- FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın dördüncü haftasında; G Grubu'nda Yukatel Denizli Basket, Azerbaycan'ın Landau Lions, C Grubu'nda Esenler Erokspor, Yunanistan'ın Kolossos H Hotels, F Grubu'nda Biotekno Körfez Basket ise Letonya'nın Valmiera Glass VIA ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Bakü/18.00/Rodos/19.00/Valmiera/20.00)

9- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında; C Grubu'nda Fenerbahçe Tarfin, Fransa'nın Flammes Carolo Basket takımını ağırlayacak, D Grubu'nda Emlak Konut ise Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Prag/21.00)

10- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu'nun ikinci haftasında Beşiktaş BOA, Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibini konuk edecek, D Grubu'nun üçüncü haftasında ise Çimsa ÇBK Mersin, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Moschato/20.30)

11- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in altıncı haftasından; Bursa Büyükşehir Belediyespor-Odunpazarı ve Üsküdar Belediyespor-Yalıkavakspor karşılaşmaları yapılacak.

(Bursa/15.00/İstanbul/16.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.