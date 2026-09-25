TBMM Başkanvekili Adan 21. MÜSİAD EXPO gala yemeğinde konuştu:

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, "Terörsüz Türkiye, namluların değil, fabrika bacalarının tüttüğü Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye, ölüm saçan silahların değil, üretim yapan makinelerin sesi demektir." dedi.

Adan, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 21. MÜSİAD Expo Uluslararası Fuarı kapsamında düzenlenen gala yemeğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığının önemine değindi.

Türkiye'nin fason üretimin taşeronu veya başkasının markasına ucuz iş gücü olmayı hedeflemediğini ifade eden Adan, ülkenin kendi tasarımını, yüksek teknolojisini ve markasını geliştiren, dünya pazarlarında fiyat belirleyen ekonomik bir güç olması gerektiğini söyledi.

Üretim, yatırım ve sermayenin güven ortamına ihtiyaç duyduğunu belirten Adan, "İktisat belirsizlik istemez, üretim huzur ister, yatırım istikrar arar, sermaye güvene bakar. Yarım asırdır terörün kanlı oyunlarıyla Türk milletine pranga vurmak istenmiştir. Yüreğimizi yakan, aziz şehitlerimizin acısı bir yana, mektebe, fabrikaya, insanımızın aşına, refahına harcanabilecek milyarlarca dolar milli servetimiz heba edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Adan, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin ekonomik ve toplumsal açıdan büyük önem taşıdığını vurguladı.

TBMM Başkanvekili Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili ortaya koyduğu üç noktanın, terör örgütünün feshedilerek silahlarını bırakması, TBMM'de komisyon kurulması ve meselenin devlet politikası olması olduğunu aktardı.

"TBMM'nin ne kadar itibarlı olduğuna hep birlikte şahit olduk"

TBMM'de kurulan komisyona MÜSİAD, TÜSİAD, DİSK ve HAK-İŞ'in de katıldığını belirten Adan, şöyle konuştu:

"Bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir konuda meselesi olanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne koşarak geldiler. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne kadar itibarlı olduğuna da hep birlikte şahit olduk. Terör örgütü silah bırakma kararı almıştır, kendisini feshetmiştir ve Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız bu meseleyi devlet politikasına dönüştürmüş, iradeyi ortaya koymuştur. Türkiye çok büyük mesafe katetmiştir."

Adan, Türkiye'nin terörsüz bir dönemde üretim ve yatırım alanlarını geliştirmesi gerektiğini belirterek, iş insanlarına da bu süreçte görev düştüğünü dile getirdi.

MÜSİAD ailesinin bu süreçte dik durduğuna şahitlik ettiklerini ifade eden Adan, "Terörsüz Türkiye, namluların değil, fabrika bacalarının tüttüğü Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye, ölüm saçan silahların değil, üretim yapan makinelerin sesi demektir. Terörün yenildiği, prangaların kırıldığı her karış toprakta yeni üretim sahaları açmak, güven iklimini doğru yatırımlarla taçlandırmak iş insanımızın asil vazifesidir." dedi.

Adan, fuara yurt dışından gelen iş insanlarına seslenerek, bu topraklarda kurulan her bir ortaklığın, imza atılan her başarının yeryüzünün mazlumları için adil bir gelecek umudu verdiğini ifade etti.

Savunma sanayisindeki gelişmelere dikkati çeken Adan, geçmişte bedeli ödenmesine karşın verilmeyen bazı savunma sanayisi ürünlerinin bugün Türkiye tarafından üretildiğini ve ihraç edildiğini söyledi.

Yazılım, yapay zeka, enerji, tarım ve ileri sanayide de benzer bir atılım yapılması gerektiğini ifade eden Adan, ekonomik bağımsızlığın Türkiye'nin istiklal mücadelesinin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Adan, MÜSİAD'ın "Terörsüz Türkiye" sürecindeki duruşuna işaret ederek, kuruluşun tarihi görevde de sorumluluk üstlendiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Çiftçi'nin ziyareti

Adan, program sonunda basın mensuplarının İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM'deki ziyaretine ilişkin sorusunu yanıtladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Önce Türkiye" iradesini ortaya koyduğunu anımsatan Adan, yeni dönemde Türkiye siyasetinde "Önce Türkiye" demeyenlerin kaybettiğine hep beraber şahit olacaklarını söyledi. Adan, görüşmeye ilişkin şunları aktardı:

"İçişleri Bakanımız çok ciddi çalışmalar yapıyor. Adalet Bakanımız çok güzel çalışmalar yapıyor, Enerji Bakanımız çok güzel çalışmalar yapıyor. Zaman zaman bu çalışmalarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirme ihtiyacı hissettiklerinde biz de şerefle kendilerini kabul ediyoruz. Çok güven verici, ileride çocuklarımızı, vatandaşımızı çetelerden koruyacak güzel tedbirler aldıklarını kendileriyle paylaştık. Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Doğu Anadolu Bölgesi'nden İstanbul'a iş güç yapanların oralarda yatırımları başlattığını ifade ettiler. Ziyadesiyle heyecanlı, mutlu olduğunu gördüm. Bundan da ziyadesiyle memnun olduk. Adalet Bakanımız olsun, İçişleri Bakanımız olsun, Türkiye'de hem yolsuzlukların hem çetelerin üzerine çok güçlü bir şekilde gidiyorlar. Buna da ihtiyacımız var, arkalarındayız, destekçileriyiz kendilerinin."

Program sonunda 21. MÜSİAD Expo sponsorlarına hediye takdimi yapıldı.

Basın sponsorluğu alanında Anadolu Ajansı adına Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru'ya, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir tarafından plaket takdim edildi.

Gala yemeğine, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, eski MÜSİAD başkanları, üyeler ve davetliler katıldı.