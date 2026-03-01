TBMM Başkanvekili Adan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Hep birlikte bir süreç yaşıyoruz. Bu yaşadığımız süreçte bazı ülkelerin akıllarını, bazı gelişmiş, medeni olduğunu ifade eden ülkelerin vicdanlarını kaybettiği bir dönemden geçiyoruz. Amerikalıların, bir Siyonist'in, Gazze'de 70 bin kişiyi öldürten bir katilin direktifleri doğrultusunda, bugün yakın komşumuz bir ülkede büyük olaylar yaşanıyor." dedi.

Adan ve MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, MHP İstanbul İl Başkanlığınca Seyrantepe'de düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

İftar çadırında vatandaşlarla orucunu açan Adan, programın ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adan, ramazan ayının milli kültürün ve millet beraberliğinin en büyük değeri olduğunu belirterek, buraya gelmeden önce telefonla görüştüğü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin herkese selamlarını getirdiğini söyledi.

Yakın coğrafyada yaşanan gelişmelere dikkati çeken Adan, "Hep birlikte bir süreç yaşıyoruz. Bu yaşadığımız süreçte bazı ülkelerin akıllarını, bazı gelişmiş, medeni olduğunu ifade eden ülkelerin vicdanlarını kaybettiği bir dönemden geçiyoruz. Amerikalıların, bir Siyonist'in, Gazze'de 70 bin kişiyi öldürten bir katilin direktifleri doğrultusunda bugün yakın komşumuz bir ülkede büyük olaylar yaşanıyor." diye konuştu.

Adan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" vurgusuna işaret ederek, "Dolayısıyla gerçekten Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçerken, Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçerken bir devlet şuuru kazanmış olan milletimizin yetiştirdiği büyük evladı sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in 'Terörsüz Türkiye' konusundaki iddiasının ne kadar güçlü olduğuna hep birlikte şahitlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye asla bir daha hiç kimse terörü getiremeyecektir"

"Bu mübarek ramazanın 'Terörsüz Türkiye' idealine ulaşmamıza da vesile olmasını Cenabıallah'tan diliyorum." diyen Adan, şöyle devam etti:"

"Fransızların, Almanların, Amerikalıların verdiği silahlarla Şırnaklıyı, Diyarbakırlıyı, İstanbul'daki vatandaşlarımızı örgütleyerek Türkiye'de, Türkiye'yi bölme noktasındaki iradeleri Allah'ın izniyle yok olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu irade, Cumhurbaşkanımızın dirayetli bir şekilde bu meseleyi devlet politikasına dönüştürmesi, ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulmuş olan komisyonun ortak bir kararla bu meseleyi kucaklamış olması, bu konunun yüzde yüz başarılacağı konusunda hiçbir endişemiz kalmamıştır. Türkiye'ye asla bir daha hiç kimse terörü getiremeyecektir."

Mübarek ramazan ayının kardeşlik, uzlaşma ve yardımlaşma ayı olduğunun altını çizen Adan, müminlerin birbirinin kardeşi olduğunu, uzlaşma olmadan herhangi bir meselenin çözülemeyeceğini dile getirdi.

Adan, yardımlaşma konusunda büyük bir medeniyetin temsilcisi olarak Türk milletinin, bugün Ağrı'dan Erzurum'a, Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar her yerde mübarek sofralar kurduğunu söyledi.

TBMM Başkanvekili Adan, "Türkiye'nin, herkesin kardeşlik ikliminden nasiplenmesini, bu mübarek ramazanda yaşadığımız sofra gibi bir sofrada buluşmasına vesile olmasını Cenabıallah'tan diliyorum. Hepinizin ramazanını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.