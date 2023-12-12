TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez\'i hastanede ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'i tedavi gördüğü hastanedeki ziyaretinin ardından; "Şu anda acilde yoğun bir çaba gösteriliyor. Durumu tabii ki biraz kritik. Dua ediyoruz. Bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Ama doktorların ifadesine göre, durumunun biraz kritik olduğuna yönelik bilgiler alıyoruz. İnşallah şifaya kavuşur, iyileşir, tekrar aramıza döner" açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının sonunda fenalaştı, bayıldı ve yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi – Gelecek Partisi Ortak Grup Başkanı Selçuk Özdağ, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve çok sayıda milletvekili; hastanede tedavi altında olan Bitmez'i ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, ziyaretin ardından açıklama yaptı. Güler, şunları söyledi:

"Saadet Partisi Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez Beyefendi, Meclis'teki görüşmeler esnasında bir kalp krizi geçirdi. ve şu anda Şehir Hastanemizde gerekli müdahaleler için acil bölümünde, tedavisi devam ediyor. Hasan Bitmez vekilimize Rabbimden şifa diliyorum. İnşallah kendisi bu müdahalelerin sonucunda tekrar sağlığına kavuşur ve aramıza dönerler.

Olayın ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızı bilgilendirdik. Sayın Meclis Başkanımızı bilgilendirdik. Onlar da yakinen tüm bu süreci takip ediyorlar… Tabi Başhekimimiz, tedavi süreçlerini yakından takip eden hocalarımız; bizlere detaylı bilgi verdiler. Vekilimizin ailesi de burada. Özellikle kriz anında Meclis'te bulunan değerli doktor milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum… Anında her türlü gerekli müdahaleyi Meclis Genel Kurulu'nda yaptılar. Meclis'imizin gerekli donanımı sağlanmış ambulansı ile beraber buraya en hızlı sürede getirildi. Bu müdahalelerin sonucunda inşallah, Hasan Bitmez vekilimiz sağlığına kavuşur. Ben kendisine tekrar Rabbimden şifa diliyorum.

Sürecin çok ilgiyle, yakından takip edildiğini söyleyebilirim. Sağlık Bakanımız sürekli irtibat halinde. Süreç yakından takip ediliyor. İnşallah Sayın Vekilimiz en kısa zamanda aramıza döner."

Adalet Bakanı Tunç ise şöyle konuştu:

"Ben de Sayın Hasan Bitmez'e acil şifalar diliyorum. Konuşması tam biterken bir baygınlık geçirdi ve yere düştü. Meclis'te bulunan tüm doktorlar, doktor milletvekillerimiz hemen 10 saniye içinde kendisine müdahale etiler. Kalp masajı yapmaya çalıştılar. Meclis'in sağlık ekipleri hemen ulaştı. 20-25 dakika bu mücadele Meclis'te devam ettikten sonra ambulansla Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Şu anda acilde yoğun bir çaba gösteriliyor. Durumu tabii ki biraz kritik. Dua ediyoruz. Bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Ama doktorların ifadesine göre, durumunun biraz kritik olduğuna yönelik bilgiler alıyoruz. İnşallah şifaya kavuşur, iyileşir, tekrar aramıza döner. Bugün burada partisi ne olursa olsun bütün milletvekillerimiz kenetlenmiş durumda. Tekrar Hasan Bitmez milletvekilimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."