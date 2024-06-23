TBMM'de Kripto Varlıklar ve Öğretmenlik Mesleği Kanunu Görüşülecek - Son Dakika
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TBMM'de Kripto Varlıklar ve Öğretmenlik Mesleği Kanunu Görüşülecek

TBMM\'de Kripto Varlıklar ve Öğretmenlik Mesleği Kanunu Görüşülecek

TBMM, Kurban Bayramı tatilinin ardından bu hafta mesaisine başlayacak. Genel Kurul'da, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda (SPK) değişiklik öngören kanun teklifi görüşülecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin düzenlemeler içeren teklif ile 9. Yargı Paketi'ne ilişkin teklifin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

23.06.2024 12:20
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(TBMM) - TBMM, Kurban Bayramı tatilinin ardından bu hafta mesaisine başlayacak. Genel Kurul'da, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda (SPK) değişiklik öngören kanun teklifi görüşülecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin düzenlemeler içeren teklif ile 9. Yargı Paketi'ne ilişkin teklifin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

TBMM, Kurban Bayramı tatilinin ardından 25 Haziran Salı günü yoğun mesaisine dönüyor. TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine başlanacak.

Kanun teklifinde, kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için SPK'dan izin alınması, izin almadan faaliyet yürütenlere hapis ve adli para cezaları verilmesi öngörülüyor. Ayrıca, zimmet suçunu işleyen kripto varlık hizmet sağlayıcı yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensuplarına da 8 yıldan 14 yıla kadar hapis ve adli para cezaları getiriliyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti yürütenler, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde faaliyet izni almak üzere gerekli başvuruları yapacaklarına veya müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratmadan üç ay içerisinde tasfiye kararı alacaklarına dair bir beyan sunmak zorunda olacak. Yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılar, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik faaliyetlerini kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içerisinde sonlandıracak.

9. Yargı Paketi ve Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifleri

Öte yandan, "etki ajanlığı" tartışmaları ile gündeme gelen 9. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifi ile özellikle özel sektör öğretmenlerinin tepki gösterdiği, Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndan düzenlemeler öngören Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi'nin de bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Grup toplantıları ve komisyonlar

TBMM'de, salı ve çarşamba günleri de partilerin grup toplantıları yapılacak.

TBMM'de 25 Haziran Salı günü Dijital Mecralar Komisyonu da toplanacak. Komisyonda, Google Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi sunum yapacak.

İnsan Hakları İnceleme Komisyonu 26 Haziran Çarşamba günü toplanacak. Toplantıda, Sağlık Bakanlığınca, hükümlü ve tutuklulara verilen sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirme yapılacak.

Kaynak: ANKA

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