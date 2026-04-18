TBMM'de Süreçle İlgili Yasa Tartışması… "Ahmetler de Zeydan da Göreve" Diyen Chp, Geçiş Yasaları ile Demokratikleşmenin Eş Zamanlı Olmasını İstiyor

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - Çözüm sürecinde "bir tıkanma mı yaşanıyor" soruları gündemdeyken AK Parti cephesinden gelen, "CHP ve DEM yasal düzenleme önerilerini kamuoyuyla paylaşsın" çıkışına CHP'liler, demokratikleşme vurgusuyla yanıt verdi. "Komisyonun kurulduğu günden gerideyiz" diyen CHP kurmayları, "Komisyon raporunun da işaret ettiği gibi demokratikleşme, hukuk devleti ve toplumsal barışla ilgili Meclis'in atması gereken adımların eş zamanlı atılması meselesi bizim için önemli" değerlendirmesinde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "iki Ahmet makama" sözünü hatırlatan CHP'liler, "Ahmetler de Zeydan da göreve iade edilmeli" diyerek demokratikleşme ile süreç yasalarının birbirinden ayrılmaması gerektiğini vurguladı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görevini tamamlayarak ortak rapor yayımlamasının ardından çıkarılması öngörülen yasal düzenlemelerle ilgili CHP'liler, raporun demokratikleşme başlıklı 7'nci bölümüyle ilgili herhangi bir adım atılmamış olmasından rahatsız. DEM Parti, bir an önce yasal düzenlemelere başlanması çağrılarını sık sık dile getirirken, AK Partililer, ortak raporda silahların bırakıldığının teyit ve tespitinin "kritik eşik" olarak vurgulandığına işaret ederek, öngörüler üzerine yasal düzenleme yapılamacağını vurguluyor.

Silahların bırakıldığının teyit ve tespitinin ardından bir "kod yasa"nın gündeme gelebileceğini ifade eden iktidar cephesi, "feshedilen terör örgütü" tanımı üzerinden bir çerçeve çizileceğini vurgulayarak, muhalefete de kendi önerilerini ortaya koyma çağrısında bulunuyor.

"Komisyonun kurulduğu günden geriye gitmiş olmamız umut kırıcı"

CHP'liler ise süreçle ilgili yasal düzenlemelere ilişkin, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporunun 6'ncı ve 7'nci başlıklarına işaret ederek, "geçiş yasası"nın "demokratikleşme" başlıklarıyla eş zamanlı getirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu konuda, "AK Parti teklifi getirsin onun üzerinden biz de önerilerimizi paylaşalım" ifadelerini kullanan CHP'li kurmaylar, öngörülen "yasal düzenlemeler" ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz komisyon çalışmasına ve komisyon raporuna bağlıyız. Bu konuda da hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ortak raporun 7'nci bölümüyle ilgili herhangi bir adım atılmamış olmasından rahatsızız. Anayasa'nın ve yasaların hala çiğneniyor oluşu, en basit CMK kurallarının dahi bağlayıcı olmaktan çıkması, komisyonun kurulduğu günden de geriye gitmiş olmamız bizim açımızdan çok umut kırıcı."

"İktidarın sorumluluğu başkalarına atmasını şaşkınlıkla takip ediyoruz"

Ama biz samimiyetle pozisyonumuzu koruyoruz. Komisyon raporunun da işaret ettiği gibi demokratikleşme, hukuk devleti ve toplumsal barışla ilgili Meclis'in atması gereken adımların eş zamanlı atılması meselesi bizim için önemli. Bu konuda da kolay atılabilecek adımlardan başlayarak, bir günde atılacak adımlardan başlayarak, her türlü adımın atılması gerekir. Bütün bunları yapmayanların, sorumlulukluk makamındakilerin ve sorumluluk noktasında olması gereken iktidarın sorumluluğu başkalarına atmasını da yadırgıyoruz, şaşkınlıkla takip ediyoruz."

"Sadece Ahmetler değil, Zeydan da göreve iade edilmeli"

Belediyelere yönelik operasyonlara ve kayyum atamalarına işaret eden CHP'li yetkililer, "Sadece Ahmetler değil, Zeydan da (Karalar) göreve iade edilmeli. Bursa'da yapılan, tamamen Bursa halkının iradesine çökmek. Alican Uludağ, İsmail Arı başta olmak üzere hala gazeteciler sudan bahanelerle cezaevinde tutuluyorlar. Can Atalay, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş cezaevinde… Bunlarla ilgili AİHM, AYM kararını uygulamadılar" ifadelerini kullandı.