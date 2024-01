TBMM'de 'terörle mücadele' oturumu (2)

BAKAN GÜLER VE BAKAN FİDAN BİLGİLENDİRME YAPTI

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bilgilendirme yaptı. Yapılan bilgilendirmelerin ardından Meclis'te grubu bulunan partilerin grup başkanları ve grup başkanvekilleri söz aldı. Genel Kurul'da söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi. İYİ Parti'nin Genel Kurul'da görüşme talebinin nihai hedefinin öncelikle, Meclis üyelerinin tamamının terör tehdidine karşı güçlü bir siyasi irade beyanını tüm dünyaya deklare etmesi olduğunu bildiren Dervişoğlu, bu deklarasyonun Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından birlik ve bütünlüğünün dünya kamuoyuna ilanı niteliğinde olduğunu dile getirdi. Türk milletinin istiklalinin ve egemenliğinin ilanihaye var olabilmesi için tek seçeneğin Türkiye Cumhuriyeti'nin güney sınırlarının emperyalizm destekli terör unsurlarından temizlenmesi olduğunu kaydeden Dervişoğlu, "İşte, biz bu sebeple Irak, Suriye tezkeresine evet oyu verdik. Irak, Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vermek demek, 'Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden geri çekilsin ve tüm bu bölge PKK terör örgütünün kontrolüne geçsin' demektir. Onun için, hiç kimse kalkıp da İYİ Parti'yi gerek Irak, Suriye tezkeresine verdiği destekten dolayı ve gerekse teröre karşı ortaya koyduğu güçlü iradeden dolayı iktidarın sırasına ve tarafına geçmekle itham ve isnat etmeye kalkışmasın. İYİ Parti olarak biz elbette tarafız ama Türk milletinden ve Türkiye'nin milli menfaatlerinden yanayız" diye konuştu.

'TERÖRLE MÜCADELEDEN YANA MISINIZ YOKSA DEĞİL MİSİNİZ?'

Geçmişte olduğu gibi, Türk milletinin hep birlikte bir millet olma şuurunun Meclis eliyle tüm dünyaya duyurulmasının gerektiğini ifade eden Dervişoğlu, "'İmza atmak, şehit vermemizi engellemiyor' diyenler Türk milletinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesini küçümseyenlerdir. Elbette irade beyanı her şey değildir ama her şeyin başlangıcı da bir irade beyanıdır. Açıkça söyleyin, her türlü siyasi beklentiyi ve taassuplarınızı aşarak terörle mücadeleden yana mısınız yoksa değil misiniz? Bunu, bu büyük millete açıklayın. Meclis'i küçümseyen yahut küçümsemek isteyenlere tavsiyemiz, Türk milletinin yeni devletini kurarken Meclisimiz uhdesinde yürütmüş olduğu milli mücadelesini ve Türk tarihini bir kez daha okumalarıdır. Şayet okurlarsa göreceklerdir ki o şanlı mücadele bu Meclis'te milletvekilleri eliyle ortaya çıkmış ve Türk'ün yenilmez iradesinin dünya kamuoyuna beyan edilmesiyle başlamıştır" dedi.