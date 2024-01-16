 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TBMM'de 'terörle mücadele' oturumu (2) - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM'de 'terörle mücadele' oturumu (2)

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bilgilendirme yaptı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, terörle mücadele konusunda Meclis üyelerinin güçlü bir siyasi irade beyanını tüm dünyaya deklare etmesi gerektiğini vurguladı.

TBMM\'de \'terörle mücadele\' oturumu (2)
16.01.2024 - 21:58,
Abone Ol

TBMM'de 'terörle mücadele' oturumu (2)

BAKAN GÜLER VE BAKAN FİDAN BİLGİLENDİRME YAPTI

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bilgilendirme yaptı. Yapılan bilgilendirmelerin ardından Meclis'te grubu bulunan partilerin grup başkanları ve grup başkanvekilleri söz aldı. Genel Kurul'da söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi. İYİ Parti'nin Genel Kurul'da görüşme talebinin nihai hedefinin öncelikle, Meclis üyelerinin tamamının terör tehdidine karşı güçlü bir siyasi irade beyanını tüm dünyaya deklare etmesi olduğunu bildiren Dervişoğlu, bu deklarasyonun Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından birlik ve bütünlüğünün dünya kamuoyuna ilanı niteliğinde olduğunu dile getirdi. Türk milletinin istiklalinin ve egemenliğinin ilanihaye var olabilmesi için tek seçeneğin Türkiye Cumhuriyeti'nin güney sınırlarının emperyalizm destekli terör unsurlarından temizlenmesi olduğunu kaydeden Dervişoğlu, "İşte, biz bu sebeple Irak, Suriye tezkeresine evet oyu verdik. Irak, Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vermek demek, 'Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden geri çekilsin ve tüm bu bölge PKK terör örgütünün kontrolüne geçsin' demektir. Onun için, hiç kimse kalkıp da İYİ Parti'yi gerek Irak, Suriye tezkeresine verdiği destekten dolayı ve gerekse teröre karşı ortaya koyduğu güçlü iradeden dolayı iktidarın sırasına ve tarafına geçmekle itham ve isnat etmeye kalkışmasın. İYİ Parti olarak biz elbette tarafız ama Türk milletinden ve Türkiye'nin milli menfaatlerinden yanayız" diye konuştu.

'TERÖRLE MÜCADELEDEN YANA MISINIZ YOKSA DEĞİL MİSİNİZ?'

Geçmişte olduğu gibi, Türk milletinin hep birlikte bir millet olma şuurunun Meclis eliyle tüm dünyaya duyurulmasının gerektiğini ifade eden Dervişoğlu, "'İmza atmak, şehit vermemizi engellemiyor' diyenler Türk milletinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesini küçümseyenlerdir. Elbette irade beyanı her şey değildir ama her şeyin başlangıcı da bir irade beyanıdır. Açıkça söyleyin, her türlü siyasi beklentiyi ve taassuplarınızı aşarak terörle mücadeleden yana mısınız yoksa değil misiniz? Bunu, bu büyük millete açıklayın. Meclis'i küçümseyen yahut küçümsemek isteyenlere tavsiyemiz, Türk milletinin yeni devletini kurarken Meclisimiz uhdesinde yürütmüş olduğu milli mücadelesini ve Türk tarihini bir kez daha okumalarıdır. Şayet okurlarsa göreceklerdir ki o şanlı mücadele bu Meclis'te milletvekilleri eliyle ortaya çıkmış ve Türk'ün yenilmez iradesinin dünya kamuoyuna beyan edilmesiyle başlamıştır" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Meclis Başkanı, İYİ Parti, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de 'terörle mücadele' oturumu (2) - Son Dakika


21:58
Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12
İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44
CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41
Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
20:39
ABD'de kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti ABD'de kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
19:48
TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak

Son Dakika
21:58 Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12 İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44 CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41 Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
20:39 ABD'de kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
19:48 TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02 SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45 Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 22:10:44. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM'de 'terörle mücadele' oturumu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement