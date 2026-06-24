TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' gerilimi - Son Dakika
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TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' gerilimi

24.06.2026 20:40
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TBMM Genel Kurulu'nda 'Terörsüz Türkiye' süreci üzerinden İYİ Parti ile DEM Parti arasında sert tartışma yaşandı. İYİ Partili Yavuz Aydın süreci eleştirirken, DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit karşılık verdi. İYİ Partili Uğur Poyraz ise muhalefetin taleplerini anladığını ancak referanslarını kabul etmediğini söyledi.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, "Terörsüz Türkiye" süreci üzerinden İYİ Parti ile DEM Parti arasında tartışma yaşandı. İYİ Partili Yavuz Aydın'ın sürece ve DEM Parti'nin planladığı mitinglere yönelik eleştirilerine DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit karşılık verirken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, "Deyin ki bana: 'Uğur, 'özgürlük' diyoruz.' Sonuna kadar özgürlük. 'Uğur, 'hukuk.' Evet, hukuk. 'Adalet.' Adalet. 'İnsan hakları.' İnsan hakları. Hepimizin hakları gasp ediliyor bu ülkede, eğer bu iktidara mensup değilsek hepimiz ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyoruz ya da bu duygudayız, bu duygunuzu anlıyorum ama referansınızı asla kabul etmiyorum" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulu'nda  Emniyet Teşkilatı ve basınla ilgili düzenlemeler içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin ikinci bölümü görüşülüyor.

Kanun teklifinin 17'nci maddesi üzerine söz alan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin eleştirilerini sıraladı.

DEM Parti'nin çeşitli illerde yapmayı planladığı mitingleri de eleştiren Aydın, "Türkiye ne yazık ki bir tekrarlar ülkesidir. Bitmeyen ihanet planları tekerrür ederken ihanetin oyunları da yalnızca isim değiştirerek yeniden sahneye sürülmektedir. Dün 'çözüm' diyenler bugün 'barış' diyor. Dün 'süreç' diyenler bugün 'demokrasi' diyor. Dün milletin sabrını yoklayanlar bugün devletin sınırlarını zorlamaya kalkıyor ama değişmeyen bir gerçek vardır, bu millet aynı oyuna ikinci kez teslim olmayacaktır. DEM Parti çevreleri şimdi çıkmış, terörist başına özgürlük mitingleri düzenleyeceklermiş. Van'da, Mersin'de, Diyarbakır'da, İstanbul'da bu ihanet dilini meydana taşımaya hazırlanıyorlarmış. Cumhur İttifakı'nın şımarttığı, yüz verip cesaretlendirdiği terör uzantıları bebek katili alçak bir cani için sokaklara çıkacakmış. Birileri İmralı'dan talimat, Kandil'den istikamet, Ankara'dan meşruiyet devşirmeye çalışıyor. Buna siyaset denmez, buna demokrasi denmez" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN YENİ BİR PAZARLIĞA DEĞİL, MİLLİ DURUŞA İHTİYACI VAR"

Aydın, "Şimdi bir de yeni kavram uydurmuşlar, sözde, akıllarınca Anayasa'ya muhalif ve 'kök yasa' diye uydurdukları kavramla iğfale kalkışıyorlar. 'Özel düzenleme' diyorlar, 'bir sefere mahsus' diyorlar, haine af için ellerinden geleni yapıyorlar, teröristlere arka kapı açma hazırlığına girişiyorlar. Bu, devlete silah doğrultanlara siyasi zemin hazırlama çabasıdır. Bu, şehit kanı üzerinden pazarlık kurma teşebbüsüdür. Bir yandan 'terörle mücadele' diyorsunuz, diğer yandan terörist başının adını meydan meydan dolaştırmaya çalışıyorsunuz. Bu dil milletin sabrını zorlamaktadır. Türkiye'nin yeni bir açılıma değil, açık bir devlet aklına ihtiyacı vardır. Türkiye'nin yeni bir pazarlığa değil, net bir milli duruşa ihtiyacı vardır. Türkiye'nin İmralı'dan mesaja değil, Ankara'dan kararlılığa ihtiyacı vardır" ifadesini kullandı.

"CUMHURİYET İÇİN BU ÜLKEDE CANIMIZI VERDİK"

İYİ Partili Aydın'ın sözleri üzerine DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit söz aldı. Koçyiğit, "Eşitlikten, özgürlükten ve çokça konuşulan cumhuriyetten, cumhuriyetin ferasetinden, cumhuriyetin erdemlerinden hiç nasibini almamış bir konuşmayı hep beraber dinledik. Kendisi adına üzülüyorum, kötü söz sahibine aittir, misliyle çarpıyorum, iade ediyorum partimize ve bize dair söylenen her şeyi. Biz bu ülkenin kurucu halklarındanız, kurucu bir iradeyiz. Biz bu ülkeye hiçbir yerden gelmedik, bu ülke de birilerinin babasının malı değil, babasının çiftliği değil, o cumhuriyet de sizin babanızın tapulu malı değil. O cumhuriyet için biz bu ülkede canımızı verdik ve bu cumhuriyet demokratik olsun diye, Kürtlerin cumhuriyeti de olsun diye, Alevilerin, kadınların, bu ülkede yaşayan herkesin cumhuriyeti olsun diye de bedel ödüyoruz; cezaevinde yatıyoruz, ölüyoruz, sürgüne gidiyoruz. Onun için lafınızı tartıp da konuşacaksınız, tamam mı? Tartarak konuşacaksınız. Siz isteseniz de istemeseniz de bu ülkede Kürtler ve diğer halklar bu ülkenin asli kurucu unsur olarak eşit, özgür ve demokratik bir cumhuriyeti inşa edecekler. Bu ülkeye barış gelecek, Kürtler ve Türkler, bu ülkenin gencecik evlatları sırf siz daha fazla oy alasınız diye, siz o koltuklarda oturasınız diye toprağa düşmeyecek" dedi.

"REFERANSINIZI KABUL ETMİYORUM"

DEM Partili Koçyiğit'in sözleri üzerine ise bu kez İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz konuştu. "Bu ülkede Cumhuriyet kurulduğundan beri zaten barış vardı" diyen Poyraz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkedeki barış 1984'te Eruh ve Şemdinli'de terör örgütünün baskınlarında yine bu ülkenin, bu toprakların çocukları, belki akrabalarınız, belki dostlarınız yani bu ülkede akan kana ilişkin bu hassasiyetiniz varsa 84'teki Eruh ve Şemdinli Baskınlarındaki öldürülen bu ülkenin vatandaşları için de aynı duyguya sahip olduğunuzdan emin olmaya çalışıyorum, emin olmaya çalışıyorum. Bu ülkedeki barış o insanların katliyle bozuldu, bu ülkedeki akit, bu ülkenin kurucu iradesindeki akit terör denen musibetin bu ülkenin başına, bu ülkenin başına sarılmasıyla bozuldu. Bu ülkede kendisini terör örgütü olarak tanımlayan, bu ülkenin askeri ve polisi başta olmak üzere bu ülkenin yurttaşlarına Türk mü, Kürt mü, Alevi mi, Sünni mi demeden namlu doğrultanlar yüzünden oldu. Bugün sizlerin hukuk, demokrasi, adalet, özgürlük, insan hakları, bütün tespitlerinize burada kimsenin hak vermediği bir durum yok; referans noktanızda problem var, referans olarak gösterdiğiniz kişide problem var. Bu kişi terör hükümlüsü olarak ceza aldı ya. Deyin ki bana: 'Uğur, 'özgürlük' diyoruz.' Sonuna kadar özgürlük. 'Uğur, 'hukuk.' Evet, hukuk. 'Adalet.' Adalet. 'İnsan hakları.' İnsan hakları. Hepimizin hakları gasp ediliyor bu ülkede, eğer bu iktidara mensup değilsek hepimiz ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyoruz ya da bu duygudayız, bu duygunuzu anlıyorum ama referansınızı asla kabul etmiyorum"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' gerilimi - Son Dakika

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