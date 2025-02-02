TBMM'de Yoğun Çalışmalar Devam Ediyor

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, Meclis tatile girmeden önce görüşmelerine başlanan ve ilk 10 maddesi kabul edilen Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Yeni kurulan Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yetkilileri tarafından milletvekillerine, alandaki gelişmeler ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verilecek.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul'da ve komisyonlarda yoğun çalışmalar sürecek.

Genel Kurul'da TSK'nın deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat'tan itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşülmesi bekleniyor.

Genel Kurul, iki hafta önce başlanan ancak emeklilerin taban aylıklarının artırılmasını öngören kanun teklifinin Ocak ayında çıkarılması gerektiği için öne çekilmesi nedeniyle ara verilen Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi'ni görüşmeye devam edecek.

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi ile meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcıların, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Türkiye Adalet Akademisine atanabilmesi ve akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulması öngörülüyor.

Komisyonların gündemleri

TBMM'de ihtisas ve araştırma komisyonları gündemlerindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Yeni kurulan Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yetkilileri milletvekillerine, bu alandaki çalışmalar ve gelişmelere ilişkin sunum yapacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Erzurum ve Erzincan Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporlarını ele alacak.

Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri bilgi verecek.

Dilekçe Komisyonu Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonunda, Ticaret Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı yetkilileri sunum yapacak.

TBMM'de salı ve çarşamba günleri CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeniyol'un grup toplantılarının yapılması bekleniyor.