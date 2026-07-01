Anka Haber Ajansı 1 Temmuz Çarşamba Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 1 Temmuz Çarşamba Gündemi

01.07.2026 09:00  Güncelleme: 09:57
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TBMM'de Yeni Yol ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. CHP kurultay usulsüzlüğü davasında İmamoğlu'nun yargılanmasına devam edilecek. Ayrıca İBB'ye yönelik 414 sanıklı dava ve çıkar amaçlı suç örgütü davası görülecek. CHP'li Özgür Özel MYK toplantısına başkanlık edecek, BBP Genel Başkanı Destici basın toplantısı düzenleyecek. Wimbledon'da Zeynep Sönmez ikinci turda mücadele edecek.

09.30 - 10.30 - TBMM'de Yeni Yol ve İYİ Parti grup toplantıları düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla açılan davada, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (ANKARA)

10.00 - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı, Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda kutlanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı "çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla açılan 200 sanıklı davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki yeni duruşma salonunda görülmeye devam edilecek. (İSTANBUL)

11.00 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de MYK toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

11.00 - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Kuzey Ormanları Savunması, Karabeyli Mahallesi yakınında açılmak istenen taşocağı projesiyle ilgili yapılması planlanan keşfe ilişkin basın açıklaması düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

12.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Küçük Ölçekli Balıkçı Gemileri Bakım Onarım Malzemesi Dağıtım Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)

13.30 - Ankara'da inşaat mühendisliği okuyan Taha Öztürk ile Emre Çetin'in, 15 Ağustos 2022'de stajyer olarak çalıştıkları inşaatta, fırtına nedeniyle üzerlerine beton kalıplarının devrilmesi sonucu hayatlarını kaybetmesine ilişkin davaya Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)

14.15 - TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu'nda bazı dernekler ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı sunum yapacak. (ANKARA)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in eş başkanlığında Türkiye - Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu yedinci toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

14.30 - Wimbledon Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Zeynep Sönmez, ikinci turda ABD'li Claire Liu ila karşı karşıya gelecek. (LONDRA)

19.00 - 23.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Belçika ile Senegal karşı karşıya gelecek. (ATLANTA - SEATTLE)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

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