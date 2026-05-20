TBMM'de Yoksulluk Tartışıldı

(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti'nin, derinleşen yoksulluk nedeniyle yaşanan ekonomik yıkımın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesi görüşmesinde, ekonomik kriz ve derinleşen yoksulluk tartışıldı. DEM Partili Ali Bozan, iktidar milletvekillerine "Torununa harçlık verememek nedir bileniniz var mı? Çocuğunu okula gönderirken harçlık verememek nedir bileniniz var mı?" diye seslendi. Yeni Yol Partili Sadullah Kısacık ise 200 TL'nin 2009'da 131 dolar ettiğini bugün ise 4,5 dolara düştüğünü söyledi. CHP'li Nimet Özdemir de "Babalar çocuklarına kıyafet alamamanın utancı içine gömülüyor" diyerek iktidara dar gelirlinin alım gücünü koruyacak adımlar atma çağrısı yaptı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeler ve İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki firmalara vergi avantajları sağlayan, ayrıca SGK'ya borç taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine devam edilecek. Kanun teklifinin görüşmeleri öncesinde siyasi partilerin grup önerileri görüşüldü.

DEM Parti'nin, derinleşen yoksulluk nedeniyle yaşanan ekonomik yıkımın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırma önerisinin gerekçesini DEM Parti Grubu adına Mersin Milletvekili Ali Bozan açıkladı.

"TORUNUNA HARÇLIK VEREMEMEK NEDİR BİLENİNİZ VAR MI?"

Bozan, ekonomik kriz ve geçim sıkıntısına ilişkin yaptığı konuşmada, iktidar milletvekillerine "Aranızda kiracı olan var mı? Ankara'da, Edirne'de, Van'da ev kiralarının ne kadar olduğunu bilen var mı?" diye seslendi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin ve dar gelirli yurttaşların yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çeken Bozan, "Torununa harçlık verememek nedir bileniniz var mı? Çocuğunu okula gönderirken harçlık verememek nedir bileniniz var mı?" ifadelerini kullandı.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Bozan, yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücret ve emekli maaşlarının alım gücünün hızla eridiğini söyledi. Bozan, "28 bin liralık asgari ücretin ilk dört ayda 4 bin 110 lirası eridi. 20 bin liralık emekli maaşının ise 2 bin 930 lirası uçup gitti" dedi. Emekli ikramiyelerinin alım gücüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bozan, "2018 yılında bin liralık emekli ikramiyesiyle 5 gram altın alınabiliyordu. Bugün 4 bin liralık emekli ikramiyesiyle yalnızca 0,60 gram altın alınabiliyor" diye konuştu.

"BİR ÇOCUK AÇ YATIYORSA VEBALİ SİZİN BOYNUNUZADIR"

Yoksulluk ve geçim sıkıntısının sorumlusunun hükümet olduğunu savunan Bozan, "Bugün pazardan sebze meyve toplayan, 70 yaşında çalışmak zorunda kalan emeklinin sorumlusu sizsiniz. Bir çocuk aç yatıyorsa bunun vebali sizin boynunuzadır" ifadelerini kullandı.

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan finansal okuryazarlık alt komisyonuna ilişkin de konuşan Bozan, komisyonun ekonomi yönetimine ilişkin bilgi almak amacıyla İngiltere, Fransa ve İspanya'ya ziyaret planladığını belirterek buna tepki gösterdi. Bozan, "20 bin lirayla ay sonunu getirmeye çalışan emekliler finansal okuryazarlığın kitabını yazıyor. Gelin, İngiltere'ye gitmek yerine emeklileri ve asgari ücretlileri bu Mecliste dinleyelim" dedi. Bozan, komisyona emekli ve asgari ücretlilerin dinlenmesine yönelik sundukları önergenin Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildiğini söyledi.

KISACAK'TAN KÜRSÜDE DOLARLI HESAPLAMA

Yeni Yol Partisi adına söz alan Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, ekonomik krizin özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlar üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Türkiye'de temel yaşam giderlerinin hızla yükseldiğini ifade eden Kısacık, "Gezmek lüks oldu, bayramda memlekete gitmek lüks oldu, tatil lüks oldu. Çoluk çocuğuyla hafta sonu bir yemeğe gitmek bile bu ülkede lüks oldu" diye konuştu. Gelir adaletsizliğinin giderek derinleştiğini söyleyen Kısacık, Türk lirasının yıllar içinde yaşadığı değer kaybını 200 TL üzerinden örnek verdi. Kısacık, "200 TL, 1 Ocak 2009'da ilk tedavüle girdiğinde 131 dolar yapıyordu. Bugün ise 4,5 dolar bile etmiyor" dedi.

Konuşması sırasında elindeki dolar banknotlarını gösteren Kısacık, "Geri kalan 126 dolar nerede? Bizim cebimizden çalınmış. Satın alma gücümüz bu kadar düşmüş. Bu paralar nereye gitti, bunu araştırmamız lazım" ifadelerini kullandı. Pandemi sonrası dönemde Türkiye'deki gıda enflasyonuna da dikkati çeken Kısacık, "2020'den bu yana dünyada gıda enflasyonunun ortalaması yüzde 43,59 iken Türkiye'de yüzde 886 oldu" dedi.

"BABALAR ÇOCUKLARINA KIYAFET ALAMAMANIN UTANCI İÇİNE GÖMÜLÜYOR"

CHP Grubu adına söz alan Özdemir, Türkiye'nin üretim potansiyeline rağmen halkın giderek yoksullaştığını ifade ederek, "Toprağımız bereketli, gençlerimiz çalışkan ama yoksullaştırılan bir halk gerçeği var" diye konuştu. Ekonomik kriz nedeniyle emeklilerin ve ailelerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çeken Özdemir, "Dedelerimiz torunlarına bayram harçlığı dahi veremez oldular, babalar bayram yaklaşırken çocuklarına kıyafet alamamanın utancı içine gömülüyor" ifadelerini kullandı.

Temel gıda ürünlerinin vatandaşın sofrasından uzaklaştığını söyleyen Özdemir, "Et, süt, peynir, yağ, sebze artık sofraların değil vitrinin ürünü ve süsü haline geldi" dedi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerinin vatandaşın yaşadığı gerçek ekonomik tabloyu yansıtmadığını savunan Özdemir, "TÜİK'in açıkladığı enflasyon bile vatandaşın mutfaktaki yangınını gizleyemiyor" diye konuştu.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 16'dan yüzde 24'e yükselttiğini hatırlatan Özdemir, uygulanan ekonomi politikalarının hayat pahalılığını durduramadığını belirterek, "Gerçek enflasyonu pazara çıkan anneler biliyor, 'Bu ay kira mı ödeyeyim yoksa fatura mı ödeyeyim?' diyen halk biliyor" dedi. İktidara çağrıda bulunan Özdemir, "Emeklinin, emekçinin ve dar gelirlinin alım gücünü koruyacak kalıcı adımlar atılmalıdır" dedi. Özdemir, konuşmasını "Diliyorum ki bayramlarımızda hiçbir evde tencere boş kalmasın, hiçbir çocuk üzülmesin, sofralarımız şen olsun" sözleriyle tamamladı.

AK PARTİLİ KIRATLI: ZORLU SÜRECİN FARKINDAYIZ

AK Parti adına konuşan Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, ise muhalefetin eleştirilerine karşı "Elbette emeklilerimizin ve asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik sıkıntıları hepimiz görüyoruz, içinden geçtiğimiz zorlu sürecin farkındayız. Her gün sahadayız; çarşıda, pazarda, sokakta, kahvehanelerde milletimizle el ele, gönül gönüleyiz. Vatandaşlarımızla dertleşiyor, dinliyor, anlatıyor, samimiyetle hasbihal ediyor ve ortak bir anlayışla karşılıklı güvenle ayrılıyoruz. Aziz milletimiz Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı kadrolarına güveniyor" dedi.

DEM Parti'nin önerisi AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.