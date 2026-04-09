Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM'den Görkem Sevindik'e Destek

09.04.2026 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sevindik'in idam kararına karşı duruşunu vicdanların sesi olarak değerlendirdi.

İSRAİL Meclisi Knesset'in Filistinlilerin idamına yönelik kararını eleştirdiği için İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in hedef gösterdiği başarılı oyuncu Görkem Sevindik'e bir destek de TBMM'den geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sevindik'i telefonla arayarak verdiği tepkiyle vicdanların sesi olduğunu söyledi.

EŞREF RÜYA'NIN KADİR BABA'SI

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, sadece Türkiye'de değil birçok ülkede de beğeniyle izleniyor. Bu ülkelerden biri de İsrail. İsrail'de ilgiyle takip edilen dizide 'Kadir Baba' rolüyle dikkat çeken Görkem Sevindik, İsrail Meclisi'nin cezaevlerinde bulunan Filistinliler ile ilgili kararını eleştirdi.

İDAMLARA KARŞI ÇIKIN

Sevindik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz? Lütfen susmayın. Paylaşın. Karşı çıkın bu idamlara' diyerek tüm vicdanlara seslendi. Sevindik'in paylaşımı, sadece Türkiye'de değil İsrail'de de yankı buldu.

İDAM ARTIK GEÇERLİ

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Sevindik'i tehdit eden bir video çekti. Videoyu sosyal medyada yayınlayan Ben-Gvir, 'Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Teröristler için idam cezası artık geçerli' paylaşımı yaptı.

TBMM'DEN TELEFON

Sosyal medya üzerinden karşılıklı açıklamalar gelirken TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin üst düzey yöneticileri açıklamalarda bulunarak Sevindik'e destek verdi. Bu tepkilerin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da başarılı oyuncuyu telefonla aradı.

'İNSANLIK ADINA BÜYÜK BİR DURUŞ'

TBMM Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre telefon görüşmesinde Sevindik'i İsrail'e yönelik tepkisi dolayısıyla kutlayan TBMM Başkanı Kurtulmuş, verilen tepkinin vicdanların sesi, ahlak ve insanlık adına büyük bir çıkış ve duruş olduğunu söyledi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sevindik'e sanat hayatında başarılar diledi.

Kaynak: DHA

Görkem Sevindik, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selçuklu’da Dünya Sağlık Günü’nde Anlamlı İki Açılış Selçuklu'da Dünya Sağlık Günü'nde Anlamlı İki Açılış
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
Asensio’dan Fener taraftarını havalara uçuran haber Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
Zendaya’dan romantik jest Kalbinin üzerine dövme yaptırdı Zendaya'dan romantik jest! Kalbinin üzerine dövme yaptırdı
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar

09:22
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
08:55
Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
08:32
Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
07:54
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
07:16
İran'dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
06:37
Ateşkes sonrası İsrail'den ilk adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 09:51:26. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.