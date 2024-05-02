TBMM, Fransa Ulusal Meclisi\'nin Asuriler ve Keldanilerle ilgili aldığı kararı kınadı

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(ANKARA)- TBMM, Fransa Ulusal Meclisi'nin 29 Nisan'da kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili aldığı kararı kınadı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasıyla Genel Kurul'a sunulan tezkerede, "Fransa Ulusal Meclisi tarafından 29 Nisan 2024 tarihinde kabul edilen hukuki ve tarihi temelden yoksun, ön yargılara dayanan Asuri ve Keldanilerle ilgili kararı esef ve şiddetle kınıyoruz. Başka ülkelerin tarihi konusunda karar almak, başka ulusları yargılamaya kalkmak parlamentoların görevi değildir. Parlamentolar kendilerini tarihçilerin ve yargıçların yerine koyamaz. Bu gerçekleri bir kez daha hatırlatarak, art niyetli, haksız ve hukuksuz bu kararı en güçlü şekilde kınıyor, Fransa Ulusal Meclisi ve diğer mercileri, dostluk ve müttefiklik ruhu ile uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz" denildi. Tezkere Genel Kurul'da kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün Fransa Ulusal Meclisi'nin 29 Nisan'da Osmanlı'nın Asuri-Keldanilere 'soykırım' uyguladığını resmen tanımaya davet eden metni kabul etmesine ilişkin Meclis Başkanlığı tezkeresi okundu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzalı tezkerede şu ifadeler yer aldı:

"BAŞKA ULUSLARI YARGILAMAYA KALKMAK PARLAMENTOLARIN GÖREVİ DEĞİLDİR"

"Fransa Ulusal Meclisi tarafından 29 Nisan 2024 tarihinde kabul edilen hukuki ve tarihi temelden yoksun, ön yargılara dayanan Asuri ve Keldanilerle ilgili kararı esef ve şiddetle kınıyoruz. Kendi sömürgeci ve kanlı geçmişleriyle gerçek anlamda yüzleşemeyenlerin ülkemize karşı hasmane bir tutumla gündeme getirdikleri mesnetsiz iddiaların bir karşılığı yoktur. Tarihin siyasi saiklerle tahrip edilmesini en güçlü şekilde reddediyoruz. Parlamentoların, tarihten düşmanlık çıkarmak yerine, ülkeler ve halklar arasında dostluk ve işbirliğini geliştirmesi, mevcut ve gelecek nesiller için daha barışçıl bir dünya yaratmaya gayret etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Başka ülkelerin tarihi konusunda karar almak, başka ulusları yargılamaya kalkmak parlamentoların görevi değildir. Parlamentolar kendilerini tarihçilerin ve yargıçların yerine koyamaz. Bu gerçekleri bir kez daha hatırlatarak, art niyetli, haksız ve hukuksuz bu kararı en güçlü şekilde kınıyor, Fransa Ulusal Meclisi ve diğer mercileri, dostluk ve müttefiklik ruhu ile uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz."

TBMM Başkanlık tezkeresi Genel Kurul'da okunduktan sonra oylanarak kabul edildi.