TBMM Genel Kurulu... CHP'li Emir: "Emeklilere Verilen Sadaka Denilebilecek Bu Parayı Asla Kabul Etmiyoruz" - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu... CHP'li Emir: "Emeklilere Verilen Sadaka Denilebilecek Bu Parayı Asla Kabul Etmiyoruz"

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 4 bin lira olarak belirlenen emekli ikramiyesine ilişkin, "Emeklilere verilen sadaka denilebilecek bu parayı asla kabul etmiyoruz. Bu, emeklileri yok saymaktır ve bir kez daha açlığa mahkum etmektir. İnsanın utanacağı bu rakamı telaffuz dahi etmeyin, çekin gereğini hep beraber yapalım. Hiç olmazsa bayramda emeklilerimiz müjde almış olsunlar" dedi.

11.03.2025 17:34
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 4 bin lira olarak belirlenen emekli ikramiyesine ilişkin, "Emeklilere verilen sadaka denilebilecek bu parayı asla kabul etmiyoruz. Bu, emeklileri yok saymaktır ve bir kez daha açlığa mahkum etmektir. İnsanın utanacağı bu rakamı telaffuz dahi etmeyin, çekin gereğini hep beraber yapalım. Hiç olmazsa bayramda emeklilerimiz müjde almış olsunlar" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda partilerin grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Emeklilere verilen bir bayram ikramiyesi var. İlk verilmeye başlandığında bin lira olan emekli ikramiyesi; 223 dolara tekabül ediyordu. Bugün ise 4 bin lira 109 dolara tekabül ediyor. 1999 yılında en düşük emekli maaşı 228 lira, asgari ücret 174 liraydı. Aradaki fark emeklilerin lehine tecelli ediyordu. AK Parti, 2002 yılında iktidara gelince bir zam yaparak bu maaşları 332 liraya çıkartmış oldu. 226 lira da asgari ücret ödüyorlardı. Bugün ise en düşük emekli maaşı asgari ücrete göre yüzde 60 daha azdır. Gelinen noktada size oy verenlerin maaşlarını kesiyorsunuz, alacaklarını vermiyorsunuz" dedi.

Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Özdağ, "Türkiye olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmamız gerekiyor. Buraki bir kişinin burnu kanarsa Türkiye bundan sorumlu olmak mecburiyetindedir. Türkiye'yi yönetenler buradaki katliamları Alevisinden Sünnisine kadar herkese insan diyerek bakılmalı ve burası egemen güçlerin at oynatacakları bir yer olmaktan çıkartılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Devlet kurumları denetlenemiyor ve derin bir yolsuzluk var"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 yıl boyunca istisnasız her yıl 'enflasyon tek haneli rakamlara inecek' demiş. ve maalesef bunun hiçbir gerçekliğinin olmadığını görüyoruz. Kendisi 2021 yılında 'ben ekonomistim' demişti. Gübre fiyatı 'ben ekonomistim' dedikten sonra tam 10 kat artmış. Mazot fiyatı 8 kat, kıyma fiyatı 9 kat artmış. Güney Afrika'da kıymanın kilosu 220 lira. Dünya'nın en pahalı kentlerinden olan Londra'da kıymanın kilosu 280 lira. Neden bu ülkede bu kadar yüksek enflasyon var? Çünkü Türkiye hukuktan uzaklaştı artık demokrasinin kurum ve kuralları işlemiyor. Devlet kurumları denetlenemiyor ve derin bir yolsuzluk var" dedi.

Çömez, "2023 yılı SGK faaliyet raporlarına göre özel hastanelere 34 milyar lira para harcanmış. 2024 yılında ise SGK bünyesinden özel hastanelere harcanan para 70 milyar lira. Şimdi soruyorum, SGK bu kadar yoğun bir artışı neden yaptı? Türkiye'de yaklaşık 550 özel hastane var. SGK, 2023 yılında bu hastanelerin sadece 2 binini denetlemiş ama 2024'e geldiğimizde sadece 87'sini denetlemiş. Bu kadar yoğun para harcanan bir sektörde SGK neden bütçesine sahip çıkmaz" ifadelerini kullandı.

"Bu ülkede her gün 3 kadın katlediliyor"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise, "11 yıl önce bugün Berkin Elvan ne yazık ki polis kurşunu ile hayatını kaybetti. Berkin Elvan, halkların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin simge isimi haline geldi. Ölümünün üstünden 11 yıl geçmesine rağmen adalet sağlanabilmiş değil. Failler cezalandırılmış değil. Gezi direnişi, halkın eşitlik talebinin aslında dışa vurumuydu. Farklı kesimlerin baskılara karşı birleştiği en kapsamlı sivil itaatsizlik eylemiydi" dedi.

8 Mart'ta kadınların gece yürüyüşüne polis müdahalesini değerlendiren Koçyiğit, "Bu ülkede her gün 3 kadın katlediliyor. Çünkü bu ülkede haksız, hukuksuz şekilde bir gecede İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Nafaka hakkı tartışmaya açılmak isteniyor, yaşam haklarımız yok sayılıyor. Bütün bunlara karşı çıkmak ve taleplerimizi dile getirmek için feminist gece yürüyüşüne katılıyoruz. İstanbul'da eylemden sonra polis 200 kişiyi ablukaya aldı ve kıpırdamasını engelledi. 112 kişiyi gözaltına aldı, gözaltında kötü muameleye maruz kaldılar. Gözaltındakiler ayrımcı ve cinsiyetçi muameleye maruz kaldılar. Buradan soruyoruz; gerçekten barışçıl bir şekilde yapılan bir eyleme müdahale emrini kim verdi?" diye konuştu.

"Alevilerin katledilmesini 'Suriye'de olaylar' diye geçiştiren bir anlayış var"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de emekli ikramiyesine ilişkin, "Bir kez daha bütün umutlar suya düşmüş oldu. Emekli ikramiyesi verilmeye başlandığında bin liraydı. O bin lira ile o gün bir koyun alınabiliyordu ama bugün koyunun bir budu dahi alınamıyor. 2019 yılında bayram ikramiyesi bin liraymış, emekli maaşı da bin liraymış. Bugün en düşük emekli maaşı 14 bin 400 lira, emekli ikramiyesi ise 4 bin lira. Yani emekli maaşı yüzde yüzden yüzde 27'ye gerilemiş. Emeklilere verilen sadaka denilebilecek bu parayı asla kabul etmiyoruz. Bu, emeklileri yok saymaktır ve bir kez daha açlığa mahkum etmektir. İnsanın utanacağı bu rakamı telafuz dahi etmeyin, çekin gereğini hep beraber yapalım. Hiç olmazsa bayramda emeklilerimiz müjde almış olsunlar" değerlendirmesini yaptı.

Suriye'de Alevilerin katledilmesine ilişkin ise Emir, "Suriye'de Aleviler öldürülürken 'Suriye'de olaylar' diye geçiştiren bir anlayış var. Ömer Çelik beyefendi diyor ki; 'biz katilin kimliğine bakmayız'. Güzel, biz de bakmayız peki ölenin kimliğine neden bakmıyorsunuz? Orada ölenlerin kimliği Alevi. Ölenin kimliğini göz ardı eden bir anlayışı biz kabul edemeyiz. Konuşmalara bakıyoruz 'barış, kardeşlik, geçmişimizdeki acı olaylar, kimse birliğimizi bozamaz'. Bunları söylüyorsunuz ama ölenin Alevi olduğunu söylemeyince aslında çok da umursamamış olduğunuzu da söylemiş oluyorsunuz. İkincisi; geçmişi sorgulama telaşı var. Bugün bir şey söyleyemeyince, yapılması gereken müdahaleyi yapmayınca 'orada Sünniler öldürülürken söz söylemediniz' diyorlar. Bu yalandır, iftiradır. Bugün 'Suriye'de Aleviler öldürülüyor' diyemeyenler, 'siz de Sünniler öldürülürken sessiz kaldınız' diyecek kadar çaresiz ve yüzsüzdürler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Murat Emir, Mahkum, Mahkum, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu... CHP'li Emir: 'Emeklilere Verilen Sadaka Denilebilecek Bu Parayı Asla Kabul Etmiyoruz' - Son Dakika

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