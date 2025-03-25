TBMM Genel Kurulu'nda İmamoğlu Gerginliği - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda İmamoğlu Gerginliği

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası TBMM'de gerginlik yaşandı. CHP, İmamoğlu'nun ismini taşıyan dövizlerle oturuma katıldı ve AK Parti milletvekilinin sözleri üzerine protestolar gerçekleştirildi.

25.03.2025 16:42  Güncelleme: 18:24
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(TBMM) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk oturumunu gerçekleştiren TBMM Genel Kurulu gergin başladı. CHP grubu sıralara üzerinde Ekrem İmamoğlu'nun resmi olan dövizler yerleştirdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel'in CHP'nin eylemlerine yönelik sözlerinin ardından başlayan gerginlik sonrasında CHP grubu tarafından "darbeye hayır", "kurtuluş yok ya hep beraber ya tek başına" sloganları atıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk oturumunu gerçekleştiren TBMM Genel Kurulu gergin başladı. CHP grubu, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun resimlerinin ve 'yılgınlık yok', 'ya hep beraber ya hiçbirimiz' yazılarının yer aldığı dövizleri sıralarına koydu.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel'in gündem dışı söz alarak İmamoğlu'na yönelik pek çok ilde gerçekleşen eylemleri 'kanunsuz' olarak nitelendirmesi üzerine gerginlik yaşandı, CHP'li vekiller sıralara vurarak tepki gösterdi.

Yüksel konuşmasında, " Türkiye, hukuk kurallarına göre yönetilen demokratik bir devlettir. Devletin kurumlarına, yargı organlarına ve kamu düzenine yönelik saygı demokrasimizin temel direklerinden biridir. Demokratik ve barışçıl bir protesto haktır. Ancak bu protestoların şiddete dönüşmesine sebebiyet vermek milli güvenliği, kamu düzenini olumsuz etkileyecek şekilde faaliyetlerde bulunmak Dünyanın hiçbir yerinde hukuk düzeninin izin vereceği bir şey değildir" dedi.

Yüksel ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da tepki göstererek, "Tüm vandallıklara göz yumup polislerin çocuklara pamuk şeker dağıtmasından rahatsız olmak basiretsiz, sorumsuz ve şuursuz bir muhalefet örneğidir" ifadelerini kullandı.

CHP'den AK Parti'ye: "Boğazınıza kadar bu işin içindesiniz"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise şunları söyledi:

"Bugün biz burada çok daha basiretsiz konuşmalara hazırlanmıştık ama Cüneyt Beyden eğitimine de istinaden daha basiretli ve şuurlu bir konuşma beklerdik. Bir defa şu yalanları tekrar etmeyin; toplumsal muhalefet ayağa kalktı 19 Mart darbesine karşı. Siz halktan korktuğunuz için bu mitingleri kriminalize etmeye çalışıyorsunuz. Ama başaramazsınız, her zaman yaptığınız gibi. Bu olaylarda da camide bir hadsizlik olmadı olsaydı ilk biz müdahale ederdik. Bunları önlemesi gereken güvenlik güçleridir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü bir haktır sonra mahkemelere gidiyor 'kamu düzenini başka türlü koruyamıyordunuz' diye."

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bunlar yargı ile CHP arasında olan meselelerdir. CHP'nin içinden belediye meclis üyeleri, parti üyelerinin şikayetlerinin sonucu ortaya konulan bilgi ve belge ile başlatılan süreçlerin yaşanıldığı bir hadisedir" dedi. Bunun üzerine Murat Emir ise şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Akbaşoğlu kendisini ihbar etmiştir. Üç tane gizli tanık var, nereden biliyorsunuz onların CHP'li olduğunu? Kim söyledi size? Dosya boş, düşman ceza hukuku uygulanıyor. Sanık Ekrem İmamoğlu, amaçta cezaevine koymak. Delil lazım, arıyorsunuz. Ama işin pis olduğunu bildiğiniz için o pisliği gerektiği zaman birilerinin üzerine bırakmak için biz yokuz diyorsunuz. Boğazınıza kadar bu işin içindesiniz."

CHP grubu tarafından "Darbeye hayır", "kurtuluş yok ya hep beraber ya tek başına" sloganları atıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan görüşmelere ara verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu'nda İmamoğlu Gerginliği - Son Dakika

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