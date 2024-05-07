TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Rapor Hazırlayacak - Son Dakika
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TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Rapor Hazırlayacak

TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu Rapor Hazırlayacak

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, İliç'teki maden kazasına ilişkin incelemelerinin ardından bir rapor hazırlayacaklarını belirtti. Komisyon, kazanın ihmal süreçlerini araştıracak ve bundan sonra güvenilir ve sürdürülebilir madencilik sürecinde atılması gereken adımları tespit edecek. Ayrıca, altın madenciliği ve madencilik konusunda güvenilir ve sürdürülebilir bir politika oluşturulması için çalışmalar yapacak.

07.05.2024 12:51
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TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, İliç'teki maden kazasına ilişkin incelemelerinin ardından bir rapor hazırlayacaklarını belirterek, "Umuyoruz ki bu rapor bundan sonra Türkiye'deki güvenilir ve sürdürülebilir madencilik sürecinde yeni bir kapı olacak." dedi.

Erzincan Valiliğini ziyaret eden Uslu başkanlığındaki komisyon üyeleri, burada bir süre Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı.

Komisyon Başkanı Uslu, yaptığı açıklamada, TBMM'de grubu bulunan tüm partilerin ortak kararı ile komisyonun kurulduğunu ve hızlı bir şekilde çalışmalara başlanıldığını söyledi.

Komisyonun 22 milletvekilinden oluştuğunu, 18 Nisan'da çalışmalara başladığını dile getiren Uslu, "Şu ana kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızı dinledik. Bunun dışında AFAD'dan bölgedeki arama tarama çalışmaları hakkında bilgi aldık. Yine Devlet Su İşleri ile suların kirliliğinin önlenmesi ile ilgili tedbirler konusunda bilgi aldık." diye konuştu.

Komisyon, ihmal süreçlerini araştıracak

Yapılacak incelemelerin ardından atılacak adımlara ilişkin de Uslu, "Bölgede inceleme yaptıktan sonra bundan sonraki takvimde ilgili üniversiteleri, akademi dünyasını, bu konuda çalışan bilim insanlarını dinleyeceğiz. Bu konu ile ilgili sivil toplum kuruluşlarını dinleyeceğiz. Olabildiğince geniş bir çerçevede çalışmalara devam edeceğiz. Hiç kimsenin aklında soru işareti kalmadan çalışacağız. Herkesi mümkün olduğunca dinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Komisyonun kuruluş amacı hakkında da bilgi veren Uslu, şunları kaydetti:

"Bu kazadaki ihmal sürecini araştırmak ama onun kadar önemli bir konu da bundan sonra bu tür kazaların olmaması için atılması gereken adımları tespit etmek olacak. Tabii ki komisyonumuzun bir amacı daha var. Altın madenciliği ve madencilik konusu. Hassas bir konu. Önce insan, önce çevre ve sonra madencilik anlayışı ile güvenilir, sürdürülebilir bir altın madenciliği politikası, bir madencilik mimarisi nasıl kurgulanabilir, bu konuda da fikirlerimizi, yaptığımız çalışmalar sonucu oluşan kanaatleri raporumuza dercedeceğiz. Umuyoruz ki bu rapor bundan sonra Türkiye'deki güvenilir ve sürdürülebilir madencilik sürecinde yeni bir kapı olacak."

Uslu, şu ana kadar 4 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını, 5 işçi için ise arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Komisyon, İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği maden sahasında da incelemelerde bulunacak.

Kaynak: AA

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