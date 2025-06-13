TBMM Komisyonu Bolu\'da Zirai Don İncelemesi Yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Bolu'da zirai dondan etkilenen alanlarda inceleme yaptı.

Bazı bölgelerde nisanda yaşanan zirai donun sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan komisyonun üyeleri, Gökpınar köyünde zirai dondan etkilenen alanları inceledi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, çiftçiler ve ziraat odaları temsilcilerinden bilgi aldı.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, gazetecilere, komisyon olarak saha çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Bolu'da ceviz bahçesinde üreticiler ve yetkililerle yerinde inceleme yaptıklarını anlatan Korkmaz, "Bolu'da genellikle karşılaştığımız durum, aldığımız bilgiler ve gözlemlerimize dayalı olarak, ağırlıklı olarak fındık, ceviz, kiraz gibi meyvelerde devam ediyor. Yer yer bitkisel üretimde yoncaların yetişmesinde de özellikle hayvancılığı etkileyen kısımlarda da etkilerinin olduğunu tespit ettik. Daha önceki gözlemlerimizden çok farklı değil. Belli oranlarda özellikle cevizde, fındıkta ciddi hasarların olduğunu burada gözlemledik." diye konuştu.

Korkmaz, çalışmalar kapsamında bugün Düzce ve Adapazarı'nda da inceleme gezileri gerçekleştireceklerini aktardı.

Komisyon olarak birinci tur inceleme gezilerinde Malatya, Niğde ve Karaman'a gittiklerini anımsatan Korkmaz, "Birinci etap çalışmalarımızda edindiğimiz bilgi ve gözlemleri bakanlığımıza ilettik. Sayın bakanımızla da önceki gün komisyon divanı olarak görüşme gerçekleştirdik. Zirai don sadece üreticilerin değil o ilin ekonomisini de derinden etkiliyor. Hatta gelecek yılların ürünlerini etkileyen bölgeler de var, onları da açıkça ifade ettik. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Vali Abdulaziz Aydın, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yetkilileri, Bolu ve ilçelerinin ziraat odaları temsilcileri ile çiftçiler katıldı.