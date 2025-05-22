TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu… Cevdet Akay: "Cumhurbaşkanı Kararıyla Terfi Etmesi Gereken Subaylar Emekliliklerine Kadar Bekletilebilir" - Son Dakika
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu… Cevdet Akay: "Cumhurbaşkanı Kararıyla Terfi Etmesi Gereken Subaylar Emekliliklerine Kadar Bekletilebilir"

22.05.2025 16:06
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TSK'da atama yetkisi veren düzenlemelerin de yer aldığı torba kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Cumhurbaşkanı kararıyla, terfi etmesi gereken subaylar terfi edilmeden emekliliklerine kadar bekletilebilir, bir üst rütbeye geçmesi gerektiği hâlde geçemeyebilir. Cumhurbaşkanına tanınan inisiyatifle, komuta kademesindeki yükselişin istenilen kişilerin o koltuğa getirilmesi, istenmeyen kişilerin de engellenmesinin önü açılıyor" dedi.

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TSK'da atama yetkisi veren düzenlemelerin de yer aldığı torba kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Cumhurbaşkanı kararıyla, terfi etmesi gereken subaylar terfi edilmeden emekliliklerine kadar bekletilebilir, bir üst rütbeye geçmesi gerektiği halde geçemeyebilir. Cumhurbaşkanına tanınan inisiyatifle, komuta kademesindeki yükselişin istenilen kişilerin o koltuğa getirilmesi, istenmeyen kişilerin de engellenmesinin önü açılıyor" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. AK Parti, teklifte Cumhurbaşkanı'na TSK'da disiplinsizlik nedeniyle görevden alma yetkisi veren maddeler yeniden değerlendirilmek üzere teklif metninden çıkarılacağını açıkladı. 3'üncü maddede yer alan ve TSK'da rütbe bekleme sürelerinin Cumhurbaşkanı tarafından değiştirilmesini sağlayacak madde ise teklifteki yerini koruyacak. Konuya ilişkin konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, şunları söyledi:

"İstenilen kişilerin o koltuğa getirilmesi, istenmeyen kişilerin de engellenmesinin önü açılıyor"

"3'üncü maddeyle teğmen ve albay rütbesindeki subayların terfi bekleme sürelerinin Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabileceği veya kısaltılabileceği ilişkin hüküm getiriliyor. Bu maddeyle, kamu personeli niteliğindeki kişilerin özlük haklarına da müdahale oluyor. Cumhurbaşkanı kararıyla, terfi etmesi gereken subaylar terfi edilmeden emekliliklerine kadar bekletilebilir, bir üst rütbeye geçmesi gerektiği halde geçemeyebilir. Belki bu subay çok başarılı, disiplin yönünden de hiçbir suçu yok, öz geçmişi de başarılarla dolu, komuta zinciri içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bıraksanız belki en iyi yerlere de gelebilecek ama burada Cumhurbaşkanı'na tanınan inisiyatifle komuta kademesindeki yükselişin istenilen kişilerin o koltuğa getirilmesi, istenmeyen kişilerin de engellenmesinin önü açılıyor.

"Bakanlık bütçesinden karşılanması gereken giderler döner sermaye işletmeleri gelirinden karşılanıyor"

30'uncu madde Ticaret Bakanlığı'nın döner sermaye işletmesinin devamıyla ilgili. Yine burada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ait bir döner sermaye işletmesinin görüşmelerini yaptık. Sayıştay raporlarındaki bu döner sermaye işletmesinin gelirlerinin Bakanlık bütçelerine aktarıldığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın giderleriyle ilgili kullanıldığını yani akaryakıt giderleri, hizmet alımı, satımı basit giderler, yine tadilat giderleri gibi Bakanlık bütçesinden karşılanması gereken ama buradaki döner sermaye işletmeleri gelirinden karşılanan ve Sayıştayca da tenkit edilen bir husus da karşı karşıya kalmıştık. Şimdi, aynı şey Ticaret Bakanlığı'yla ilgili.

"Döner sermaye işletmesinin amacı ihracatı geliştirmek ve ithalatı yönlendirmek fakat bunlar Bakanlığın faaliyetleri için aktarmış"

Bu, 500 milyonluk sermayeyle kuruluyor. Sermayenin de 5 katına kadar artırılması Cumhurbaşkanı kararıyla yapılabiliyor. İhracat birliklerinden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden, ilgili yerlerden gelen gelirler var, katkı payları var. Yani bu işletmenin amacı ihracatı geliştirmek ve ithalatı yönlendirmek. Şimdi, buradaki oluşan gelirlerin ben 2023 yılı rakamlarını size söyleyeceğim; 2023 yılında, örneğin, döner sermayenin gerçekleşen ödeneği 1,9 milyar yani 1,9 hedef varmış, başlangıç ödeneği varmış, bunun 1 milyar 87 milyonu burada ilgili gelir oluştuğu şekliyle döner sermaye işletmesi kendi içerisinde kullanmış, 477,5 milyonunu da nereye aktarmış? Bakanlığın faaliyetleri için aktarmış, buradan yapılan harcamalar. Şimdi, bu harcamalar toplu olarak yazılmış ama detaylarında ne var? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndaki döner sermaye işletmesindeki harcamalar nereye yapıldı detaylı bilgimiz yok. Bu harcamaların dökümünü talep ediyoruz nerelere, nasıl kullanıldığını."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu… Cevdet Akay: 'Cumhurbaşkanı Kararıyla Terfi Etmesi Gereken Subaylar Emekliliklerine Kadar Bekletilebilir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu… Cevdet Akay: "Cumhurbaşkanı Kararıyla Terfi Etmesi Gereken Subaylar Emekliliklerine Kadar Bekletilebilir" - Son Dakika
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