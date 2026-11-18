Haber: Hilal Acar/ Erva Gün

(TBMM) - YENİ Parti Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmelerinde Bakan Yaşar Güler'e, "Sayın Bakan, er gazilerle yönelik iyileştirmeye ilişkin daha ne bekliyoruz" diye sordu. Askeri hastanelerin açılmasına ilişkin de Bayraktutan, "Bu askeri hastaneleri kim açmıyor Sayın Bakan? Kim bunu engelliyor?" ifadelerini kullandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

YENİ Parti Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin maaş, emeklilik ve özlük haklarında yaşanan sorunlara dikkati çekerek, özellikle emekli astsubaylar, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erlerin haklarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu. Bayraktutan, şöyle devam etti:

"Gün geçmiyor ki bir şehit haberi almayalım. Daha geçen hafta bir helikopterimiz düştü. Dört yetişmiş askerimiz şehadet şerbetini içti. Bu olaydan üç hafta önce bir albayımız trafik kazasında şehit oldu. Yine Suriye'de kalp krizi ve hastalıklar sebebiyle görev başında şehit düşen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımız var. Hudutta kimlerin ateş açtığı belli olmayan, bir sözleşmeli erimiz Hakkari hastanesinde kurtarılamayarak şehit oldu. Bu şehidimizin kimler tarafından ateş açıldığı bilgisini kamuoyu henüz alamadı. Son zamanlarda askeri personelin şehadetinde üstü kapalı şekilde, net bilgi verilmeden, çok az bir bilgilendirmeyle kamuoyuna açıklamalar yapılıyor. Milletin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaşadığı olaylarda milletimiz doğru zamanda açık bilgilendirme istiyor."

Bayraktutan, Güvenpark'ta 48 gün boyunca eylem yapan er şehit aileleri ve er gazilerin yaşadığı sorunlara da değinerek, "'Eşitlik, adalet istiyoruz merhamet istemiyoruz' diyorlar. Sayın Bakan, er gazilerle yönelik iyileştirmeye ilişkin daha ne bekliyoruz" dedi.

Askeri hastanelere ilişkin de konuşan Bayraktutan, Bakan Yaşar Güler'e, "Bu askeri hastaneleri kim açmıyor Sayın Bakan? Adalet ve Kalkınma Partisi istiyor. Bizler istiyoruz. Burada istemeyen kimse var mı? Kimse yok. Kim bunu engelliyor?" sorularını yöneltti.

Mekke Antlaşmasına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Bayraktutan,"Bunun konuşulacağı yer neresi olmalıydı? Milli Savunma Komisyonu olması gerekiyordu. Ama ne yaptık? Dış İşleri Komisyonunda görüştük. Milli Savunma Komisyonu'na bu anlaşma gelmedi. Kim talimat verdi? Kim emir verdi?" ifadelerini kullandı.

"BU SORUN SÖZ VERİLDİĞİ HALDE GİDERİLMEMİŞTİR"

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, askeri personelin maaş, özlük hakları ve barınma sorunlarına dikkati çekerek, "Emekli astsubaylarımız, emekli binbaşılarımız, uzman erbaşlarımız ve sivil memurlarımız bugün açlık ve yoksulluk sınırı arasındaki bir gelir seviyesine mahkum olmuş durumda. Emekli astsubaylarımız yıllardır tazminat istiyor. Kendi derneklerinin hesabına göre emekli maaşları aktif görevdeki maaşlarının yüzde 43'ü Sayın Bakan. Bu sorun söz verildiği halde giderilmemiştir, yıllardır söz veriliyor ancak giderilmiyor" dedi.

Şehit aileleri ve gazilerin sorunlarının çözümüne yönelik 17 kanun teklifinin komisyonda beklediğini aktaran Ertuğrul, atanamayan uzman çavuşlar ve resen emekliye ayrılan vazife malulü personelin sorunlarının giderilmesini istedi. Ertuğrul, 1971-2011 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen bazı personelin emeklilik ve özlük haklarından yararlanabilmesi için yasal düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Ertuğrul, "Sayıştay'ın savunma harcamaları üzerindeki denetim yetkisi artırılmalı, genişletilmeli, performans göstergeleri denetlenmeli, sözleşme sözleşme yönetimi ve mali saydamlık mutlaka artırılmalıdır. Örneğin Kaan'ın ilk 20 uçaklık sözleşmesi mayısta imzalandı, bedeli nedir?" diye sordu.

Dış kaynak subay ve astsubay alımlarında uygulanan yaş sınırlarının Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki eğitimlere de uyarlanmasını ve yaş sınırının 23 olarak belirlenmesini önereren Ertuğrul, askeri sağlık sisteminin yeniden kurulmasına yönelik çalışmaların önündeki engellerin gerekçesinin açıklanmasını talep etti. Ertuğrul, "Siz Milli Savunma Bakanı olarak askeri sağlık sisteminin kurulmasından yana mısınız, değil misiniz?" diye sordu.

"KARŞIMIZDA BİR BARIŞ BÜTÇESİ DEĞİL, BİR SİLAH BÜTÇESİ VAR"

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş da "Bu bütçede dile getirilen rakamlarda bir annenin çocuğuna alamadığı ayakkabıyı, bir babanın evladına veremediği harçlığı, bir öğrencinin ödeyemediği yurt parasını görüyoruz. Ve ötesinde bütçe denilen o aynaya baktığımızda karşımızda bir barış bütçesi değil, bir silah bütçesi var. Biz soruyoruz Sayın Bakan, Türkiye'nin güvenliği nedir gerçekten? Güvenliği daha fazla silah, daha fazla askeri kapasite, daha fazla askeri üs ve daha büyük savunma sanayi yatırımlarıyla mı sağlayacağız? Yoksa güvenliği demokrasiyle, hukukla, toplumsal barışla, ekonomik refahla ve komşularımızla geliştirilecek barışçıl ilişkilerle mi inşa edeceğiz?" diye konuştu.

Beştaş, 2027 yılı savunma ve güvenlik bütçesinin 3 trilyon 454 milyar liraya yükseldiğini, bunun 2026 yılına göre yüzde 60 artış anlamına geldiğini kaydederek, savunma harcamalarındaki artışın toplam bütçe ve enflasyon hedefinin üzerinde olduğuna dikkati çekti. Beştaş, "Silahlı çatışma dönemi sona ererken silah alımını yüzde 200-229 artırarak, barış yaklaşırken savaşın bütçesini büyüterek ne yapıyoruz? Bunu soruyorum" dedi.

"TEK ÖNERİMİZ BARIŞ DİPLOMASİSİ, BARIŞ POLİTİKASI"