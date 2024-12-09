TCDD 49 Personel Alımı Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TCDD 49 Personel Alımı Yapacak

TCDD, belirsiz süreli sözleşme ile 47 operatör ve 2 uzakyol birinci zabiti alacağını açıkladı.

09.12.2024 00:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işe alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanda "belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 47 demiryolu yol yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü ve 2 uzakyol birinci zabiti alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Resmi Gazete'de TCDD işe alım ilanı yayımlandı. İlana göre 47 demiryolu yol yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü ve 2 uzakyol birinci zabitinin belirsiz süreli iş sözleşmesiyle işe alınacağı duyuruldu.

47 Operatör alımı işyeri ve okul bölümleri

Kocaeli (6), Ankara (9), İzmir (6), Sivas (7), Malatya (7), Adana (7) Afyonkarahisar (5) adayların ilgili işe başvurmaları için; "Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi,

Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Endüstriyel Elektrik, Elektronik, Elektronik Yüksek Teknisyenliği, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik Teknikerliği, Endüstriyel Elektronik Teknolojisi, Makine, İş Makineleri, Makine Teknisyenliği, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Termik Santral Makineleri Tesviye Mekatronik, Otomotiv Teknolojisi, Makine Motor, Motor, Motor Otomotiv, Oto Elektrik ve Elektroniği, Otobüs Tamir ve Bakım, Otomotiv, Otomotiv Endüstrisi, Otomotiv Metep,  Otomotiv Tasarım ve İmalat" meslek yüksek okulu bölümleri mezunları olması gerekiyor.

2 Uzakyol birinci zabiti alımı ise Bitlis iline gerçekleştirilecek

Kaynak: ANKA

Devlet Demiryolları, Türkiye Cumhuriyeti, Tcdd, Son Dakika

Son Dakika Güncel TCDD 49 Personel Alımı Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:25 İşkence hapishanesinde bulunan makine dehşete düşürdü İdam edilen mahkumlar için kullanılıyordu İşkence hapishanesinde bulunan makine dehşete düşürdü! İdam edilen mahkumlar için kullanılıyordu
00:20 ABD, Suriye’ye operasyon başlattı 75’ten fazla bölgeye hava saldırısı ABD, Suriye'ye operasyon başlattı! 75'ten fazla bölgeye hava saldırısı
23:13 Şam yolunda tarihi görüntüler Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi Şam yolunda tarihi görüntüler! Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık
20:54 Beşar Esad ve ailesi Moskova’da Rusya sığınma hakkı teklif etti Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti
11:40 Usta yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti Usta yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti
11:25 Kadıköy sahilinde bir kişinin cansız bedeni bulundu Kadıköy sahilinde bir kişinin cansız bedeni bulundu
10:49 Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı
10:39 Sahte doktorun muayenehanesine baskın: Çok sayıda ilaç ve para ele geçirildi Sahte doktorun muayenehanesine baskın: Çok sayıda ilaç ve para ele geçirildi
10:38 İstanbul’da yaşayan Suriyeliler, Esad rejiminin çöküşünü sevinçle karşıladı İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, Esad rejiminin çöküşünü sevinçle karşıladı
10:21 Suriye’de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKKYPG işgalindeki Deyrizor’un merkezine giriyor Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor
10:16 Domuz avında ayı saldırısına uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti Domuz avında ayı saldırısına uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti
10:03 Muhalifler Esad rejiminin devrilmesi sonrası Şam’daki cumhurbaşkanlığı sarayına girdi Muhalifler Esad rejiminin devrilmesi sonrası Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girdi
09:36 Esad’ı kaçıran uçak düştü mü Bir anda radardan kayboldu Esad'ı kaçıran uçak düştü mü? Bir anda radardan kayboldu
09:13 Ali Babacan’dan 6’lı masa itirafı: Hatalarımızın farkındayız Ali Babacan'dan 6'lı masa itirafı: Hatalarımızın farkındayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 01:43:05. #1.11#
SON DAKİKA: TCDD 49 Personel Alımı Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.