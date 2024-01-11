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TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafları oyladı - Son Dakika
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TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafları oyladı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Hasan Pezük, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceledi ve farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Pezük, deprem, Gazze, çevre-yaşam, haber ve spor kategorilerindeki fotoğraflardan seçim yaparak, olaylara dikkat çeken ve duygusal anlara tanıklık eden kareleri tercih etti.

TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, 2023\'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafları oyladı
11.01.2024 - 14:11,
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Hasan Pezük, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Pezük, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Pezük, "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" adlı fotoğrafını seçti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin bütün ülkeyi derinden sarstığını belirten Pezük, TCDD olarak bölgede etkilenen hatları hızla onardıklarını ve yardımları yoğun bir şekilde sevk ettiklerini söyledi.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Anneye Bakış" fotoğrafına oy veren Pezük, "Gazze'deki olayları bizler ve bütün dünya büyük bir üzüntü içinde izliyor. Maalesef bu yüzyılda soykırım derecesine varacak bu savaş hepimizi derinden yaralıyor." dedi.

Pezük, "çevre-yaşam" kategorisinde Ali Fatih Akçay'ın "Doğal Renkler" fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisindeki fotoğraflar arasından Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü Akrobasisi" karesine oy veren Pezük, "İçimizi ısıtan bir fotoğraf. Havacılık ve uzay teknolojisinde ülkemizin geldiği yeri göstermesi açısından da çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.

Pezük, "spor" kategorisinde ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel Tanımayan" fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA
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Türkiye Cumhuriyeti, Deprem, Gazze, Umut, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafları oyladı - Son Dakika
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