TCDD\'nin Erzurum\'daki taşınmazları düşük ücretlerle kiralanıyor

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Sayıştay raporlarına göre; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) Erzurum'daki taşınmazlarını 10 yıllığına kiraya verdiğini, kiracının ise taşınmazı başkalarına kiralayarak 2022 yılında 2 milyon liradan fazla gelir elde ettiğini açıkladı. Tahtasız, "Anlaşmaya göre 2011 yılında TCDD'ye teslim edilmesi gereken taşınmaz alt kiracıya verme hakkı da tanınarak 10 yıllık sözleşmelerle aynı kişiye kiralanmaya devam edildi. TCDD'nin kiracısı da binaları üç ayrı iş yerine 2022 yılı için aylık toplam 330 bin 227 liradan kiraya verdi. TCDD'ye ise her ay 157 bin 167 lira ödedi. Böylece TCDD'nin kiracısı 2022 yılında suya sabuna dokunmadan TCDD'nin mülkü üzerinden aylık 173 bin, yıllık 2 milyon 76 bin TL gelir elde etti. TCDD'nin ballı kiracısı suya sabuna dokunmadan yılda 2 milyondan fazla gelir elde ediyor. TCDD her yıl milyarlarca lira zarar ediyor. 2022 yılında da 6 milyar 386 milyon gibi dev bir zarar açıkladı. Bir taraftan zarar edeceksiniz diğer taraftan devletin mallarını birilerine yok pahasına peşkeş çekeceksiniz. Biz bunların takipçisi olacağız" dedi.

CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Sayıştay raporlarına göre; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) Erzurum'daki taşınmazlarının düşük ücretlerle kiralandığını açıkladı. Tahtasız, "TCDD'nin ballı kiracısı suya sabuna dokunmadan yılda 2 milyondan fazla gelir elde ediyor" ifadelerini kullandı.

Tahtasız bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye genelinde iş yeri ve konut kiraları cep yakarken, TCDD'nin kiracıları fahiş kiralardan etkilenmediği gibi üstüne para da kazanıyor. TCDD'nin Erzurum'daki 7 bin 300 metrekare taşınmazında bir hipermarket, bir teknoloji mağazası ve bir restoran faaliyet gösteriyor. Hepsinin aylık kirası yalnızca 157 bin TL" dedi. Tahtasız açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TCDD Erzurum'daki 7 bin 327 metrekarelik taşınmazını yap-işlet-devret modeline göre üzerinde süpermarket ve eklentileri yapmak üzere 1996 yılında kiraladı. Anlaşmaya göre 2011 yılında TCDD'ye teslim edilmesi gereken taşınmaz alt kiracıya verme hakkı da tanınarak 10 yıllık sözleşmelerle aynı kişiye kiralanmaya devam edildi. TCDD'nin kiracısı da binaları üç ayrı iş yerine 2022 yılı için aylık toplam 330 bin 227 liradan kiraya verdi. TCDD'ye ise her ay 157 bin 167 lira ödedi. Böylece TCDD'nin kiracısı 2022 yılında suya sabuna dokunmadan TCDD'nin mülkü üzerinden aylık 173 bin, yıllık 2 milyon 76 bin TL gelir elde etti.

"3M MİGROS İLE ÖZEL ANLAŞMA"

TCDD'nin Erzurum'daki taşınmazında 3M Migros, Vatan Bilgisayar ve kentin ünlü bir restoranı faaliyet gösteriyor. TCDD'nin taşınmazını rayiç değerinin oldukça altında kiralayan üst kiracı, 3M Migros Mağazası ile net satışlar üzerinden yüzde 4.5 artı KDV, e-ticaret satışlar için de yüzde 1 artı KDV ile özel bir anlaşma yaptı. Kentin en işlek bölgesinde bulunan mağazanın satışlarının yüksek olduğu ve kiraya verenin kar payı üzerinden aylık yüklü miktarda kira aldığı ifade ediliyor. TCDD tarafından kentte önde gelen bir iş adamına kiraya verilen taşınmazın 28 yıldır aynı kişide olduğu ve alt kiracı hakkı alan iş adamının TCDD'nin mülkünü kendi mülküymüş gibi kiraya vererek yıllardır ciddi bir gelir elde ettiği öne sürülüyor.

"TCDD HER YIL MİLYARLARCA ZARAR EDİYOR"

Öte yandan TCDD her yıl milyarlarca lira zarar ediyor. 2022 yılında da 6 milyar 386 milyon gibi dev bir zarar açıkladı. Bir taraftan zarar edeceksiniz diğer taraftan devletin mallarını birilerine yok pahasına peşkeş çekeceksiniz. Biz bunların takipçisi olacağız. KİT Komisyonu'nda hesabını soracağız.

"TCDD'DEN UCUZA KİRALANAN TAŞINMAZ 13 YILDIR BAŞKALARINA KİRAYA VERİLİYOR"

TCDD'nin taşınmazını 1996 yılından bu yana elinde bulunduran kişinin süresi 2011 yılında dolduğu halde 10'ar yıllık sözleşmelerle uzatılmış. Bu uzatmalarda da alt kiracı hakkı verilmiş. Dolayısıyla bu kişi TCDD'den ucuza kiraladığı bu taşınmazı 13 yıldır başkalarına kiraya veriyor. 2022 yılındaki tespitlere göre; aylık 30 bin TL kirayla lokanta, aylık 60 bin TL kirayla teknoloji mağazası ve net satışlar üzerinden yüzde 4.5 ve e ticaret satışları üzerinden yüzde 1 karşılığında özel anlaşma yapılan 3M mağazasının 2022 yılı ortalama kirası 65 bin TL gelir elde etmiş. TCDD'nin bu taşınmazı 1996 yılında yap-işlet-devret modeline göre yapılmış. Ama TCDD binayı devir alıp kendi kiraya vermek yerine üst kiracıya oldukça hesaplı vermeyi tercih etmiş. Bu kişinin 2022 yılındaki üç alt kiracıdan aylık kira getirisi 330 bin 227 TL olurken, TCDD'ye ise her ay 157 bin 167 TL ödüyor. Sayıştay diyor ki; 'Üst kiracı, 2022 yılı için İdarenin üç taşınmazına ilişkin hiçbir işlem tesis etmeden aylık 173 milyon 60 bin 97 TL gelir elde etmektedir. Ayrıca alt kiracılık ilişkisi 2022 yılında başlamamış, çok daha önceki yıllarda başlamıştır. Kiracıyla yapılan sözleşmenin 31 Aralık 2031 tarihine kadar devam edeceği hesaba katıldığında idarenin taşınmazları üzerinden kiracının hiçbir işlem tesis etmeden elde edeceği gelir, yıllar boyu devam edecek ve artacaktır.' Tamamen TCDD'nin zararına olan bu durumun altında yatan sebepleri KİT Komisyonu'nda enine boyuna sorgulayacağız ve gereğini yapacağız."