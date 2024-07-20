TCG Anadolu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde ziyarete açılıyor

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'nun, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında ziyarete açılacağı bildirildi.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, TCG Anadolu (L-400) gemisinin, 10.00-17.00 saatlerinde Girne açıklarında alargada halkın ziyaretine açılacağı ve gemiye ulaşımın Girne Turizm Limanı'ndan yapılacağı belirtildi.
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