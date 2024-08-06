Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Gaziantep firkateyninin NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'deki (SNMG-2) görevi kapsamında İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamada, "TCG Gaziantep firkateynimiz, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'deki görevi kapsamında, İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirdi. Firkateynimiz, SNMG-2 Komutanı Tuğamiral Matthew Coates tarafından ziyaret edildi." ifadeleri yer aldı.
Paylaşımda ayrıca, TCG Gaziantep personelinin, İstanbul'a liman ziyareti sonrasında Çanakkale Boğazı'nda Şehitler Abidesi'ni selamladığına da yer verildi.
Son Dakika › Güncel › TCG Gaziantep firkateyni İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?