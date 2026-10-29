TCG Işın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Tekirdağ'da ziyarete açıldı - Son Dakika
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TCG Işın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Tekirdağ'da ziyarete açıldı

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TCG Işın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Tekirdağ\'da ziyarete açıldı
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TCG Işın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Tekirdağ\'da ziyarete açıldı
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığının arama kurtarma gemisi TCG Işın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Tekirdağ'da Ceyport Limanı'nda ziyarete açıldı. Ziyaretçilerden Volkan Çatalkaya, gemiyi ailece gezdiklerini ve ziyaretin kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi "TCG Işın" ziyarete açıldı.

Ceyport Limanı'na demirleyen "TCG Işın"da görevli personel, ziyaretçilere gemiye ilişkin bilgi verdi.

Ziyaretçilerden Volkan Çatalkaya, gazetecilere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kente gelen gemiyi ailece gezdiklerini söyledi.

Her zaman ülkesiyle gurur duyduğunu ifade eden Çatalkaya, "Gemi gerçekten çok büyük. Burada görevli arkadaşlar çok güzel bilgilendirme yapıyor. Bizim için çok anlamlı bir ziyaret oldu." dedi.

Gemiyi gezen Emre Gülle de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisinin görülmeye değer olduğunu, herkesin gelip gemiyi görmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA
Deniz Kuvvetleri KomutanlığıCumhuriyet BayramıTekirdağ29 EkimGüncelSon Dakika

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