TCG Kınalıada, Cibuti Limanı\'nı ziyaret etti

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Japonya seyrine devam eden TCG Kınalıada'nın, Cibuti Limanı'nı ziyaret ettiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, TCG Kınalıada, 17-19 Nisan tarihleri arasında Cibuti Limanı'na ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında gemi personeli, Cibuti Savunma Bakanı Hassan Omar Mohamed Bourhan'ı, Cibuti Genelkurmay Başkanı General Zakaria Cheikh İbrahim'i ve ayrıca Cibuti Deniz Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederken, Cibuti Savunma Bakanı Bourhan ve Genelkurmay Başkanı İbrahim de TCG Kınalıada'yı ziyaret ederek personelle bir araya geldi.

TCG Kınalıada, liman ziyareti süresince, Japonya Deniz Üssü, Cibuti Deniz Kuvvetleri ve Cibuti Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, Cibuti'de yaşayan Türk vatandaşları ve Maarif Vakfı Okulu öğrencilerinin yer aldığı çok sayıda kişi tarafından da ziyaret edildi.

Ayrıca, liman ziyareti kapsamında, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği ve TCG Kınalıada komutanı ev sahipliğinde gemide resepsiyon verildi. Resepsiyona Cibutili bürokratların yanı sıra Çin, ABD, İtalya ve Japonya üslerinde görev yapan personel de katıldı.