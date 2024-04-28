Muğla'nın Bodrum ilçesinde TCG Nusret Müze Gemisi halkın ziyaretine açıldı - Son Dakika
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde TCG Nusret Müze Gemisi halkın ziyaretine açıldı

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde TCG Nusret Müze Gemisi halkın ziyaretine açıldı

Dünyada ilk ve tek yüzer müze gemi olan TCG Nusret, Bodrum Cruse Port'ta ziyaret edilebiliyor. Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere inşa edilen gemi, ziyaretçilere bilimsel veriler de aktarıyor. Ege ve Akdeniz'de 8 Haziran'a kadar liman ziyaretleri planlanıyor.

28.04.2024 21:31
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, TCG Nusret Müze Gemisi halkın ziyaretine açıldı.

Dünyada ilk ve tek yüzer müze gemi olarak hizmet veren TCG Nusret, Bodrum Cruse Port'ta ziyaret edilebiliyor.

Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2011'de aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi'ni çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

Bazı vatandaşlar gemiyi ziyarete çocuklarıyla geldi. Modern seyir cihazlarıyla donatılmış gemide, ziyaretçilere bilimsel veriler de aktarıldı.

Ziyaretçiler gemide hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geminin, Ege ve Akdeniz'de 8 Haziran'a kadar liman ziyaretleri planlandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Çanakkale, Akdeniz, Bodrum, Muğla, Ege, Turizm, Güncel, Son Dakika

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