TCG Poyraz Hücumbotu 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda Ziyarete Açıldı

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KOCAELİ'nin İzmit ilçesindeki yat limanına demirlenen TCG Poyraz hücumbotu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 1 günlüğüne ziyaretine açıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Poyraz hücumbotu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyarete açıldı. 1 günlüğüne İzmit Yat Limanı'na gelen 57,84 metre uzunluğundaki gemiye, yoğun ilgi gösterildi. Üzerinde bulunan top ve güdümlü mermi ile dikkat çeken hücumbotu ellerinde Türk bayrağı ile gezen ziyaretçiler, askeri personelden de gemi hakkında bilgi aldı.