TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Akçay Romanya'ya liman ziyareti gerçekleştirdi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu Birinci Aktivasyon Dönemi kapsamında, TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Akçay gemilerinin, Romanya'ya liman ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubu Birinci Aktivasyon Dönemi kapsamında, TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Akçay gemilerimiz, 15-16 Temmuz'da Köstence/ Romanya'ya liman ziyareti gerçekleştirdi. MCM BLACK SEA Görev Grubu'nun faaliyetlerine ilişkin Köstence/Romanya Limanı'nda basın toplantısı düzenlendi. T.C. Bükreş Büyükelçisi ve T.C. Köstence Başkonsolosu tarafından gemilerimize ziyarette bulunuldu."