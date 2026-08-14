TCMB Ağustos Anketi: Enflasyon ve Döviz Beklentileri Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TCMB Ağustos Anketi: Enflasyon ve Döviz Beklentileri Yükseldi

TCMB Ağustos Anketi: Enflasyon ve Döviz Beklentileri Yükseldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TCMB'nin anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %29,43, dolar kuru tahmini ise 51,66 TL oldu.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,43'e, dolar kuru tahmini ise 51,66 TL'ye yükseldi. Piyasanın eylül ayındaki PPK toplantısına ilişkin politika faizi beklentisi yüzde 37 olarak kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Ağustos, Finans, Güncel, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Güncel TCMB Ağustos Anketi: Enflasyon ve Döviz Beklentileri Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalp krizi geçiren adam hastane bahçesinde can verdi Kalp krizi geçiren adam hastane bahçesinde can verdi
Yalova’da düşen F-16 üstlerinden böyle geçmiş Yeni görüntüler Yalova'da düşen F-16 üstlerinden böyle geçmiş! Yeni görüntüler
Hain FETÖ’cünün ablası da hapsi boyladı Hain FETÖ'cünün ablası da hapsi boyladı
Göbeklitepe’de yeni kazılarda dörtgen planlı yapılar bulundu Göbeklitepe'de yeni kazılarda dörtgen planlı yapılar bulundu
Emekli profesörün evinden çıkanlar ekipleri hayrete düşürdü Emekli profesörün evinden çıkanlar ekipleri hayrete düşürdü
İspanya Süper Kupası İstanbul’da Arda Güler ve Yamal geliyor İspanya Süper Kupası İstanbul'da! Arda Güler ve Yamal geliyor
Yol kenarında korkunç manzara Kafasından vurulmuş halde bulundu Yol kenarında korkunç manzara! Kafasından vurulmuş halde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunundan Bakan Bayraktar’a zor soru: Sizce Türkiye’nin... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye’ye iade edildi Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi
Demirtaş Eylül’de tahliye mi olacak DEM Parti’den açıklama var Demirtaş Eylül'de tahliye mi olacak? DEM Parti'den açıklama var

11:11
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
11:06
Yok artık Lukaku Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
Yok artık Lukaku! Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
10:39
UltrAslan dağılıyor mu Şirin’in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
UltrAslan dağılıyor mu? Şirin'in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
10:28
Uçak kalktı geliyor Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
10:27
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
10:17
Giresun’da şiddetli yağış Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
10:16
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
09:55
Kardeş ülke Azerbaycan’ı karıştıran görüntü
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü
09:47
Detaylar ortaya çıkıyor Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
08:52
Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü Dev zam pompaya yansıdı
Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü! Dev zam pompaya yansıdı
08:08
Tarihi konuşmaya saatler kaldı Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak
Tarihi konuşmaya saatler kaldı! Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 14:18:18. #7.13#
SON DAKİKA: TCMB Ağustos Anketi: Enflasyon ve Döviz Beklentileri Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.