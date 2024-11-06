TDT 11. Zirvesi'nden Önemli Kararlar - Son Dakika
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TDT 11. Zirvesi'nden Önemli Kararlar

Türk Devletleri Teşkilatı'nın 11. Zirvesi'nde yeni bayrak kabul edildi, birçok anlaşma imzalandı.

06.11.2024 19:46
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nin Bişkek Bildirisi yayınlandı.

TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nin "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes İçin Güvenlik" temasıyla yapıldığını belirtti.

Ömüraliyev, zirvenin örnek organizasyonu ve sıcak misafirperverliği için Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a, Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'e, Kırgızistan halkına ve ortak hedefleri ilerletmedeki bağlılıkları, vizyonları ve birliktelikleri için teşkilata üye ve gözlemci üye ülkelerin devlet başkanlarına ve heyetlerine teşekkür etti.

Kazakistan Cumhuriyeti'nin "Türk Devri" sloganıyla yürüttüğü TDT dönem başkanlığının başarıyla sonuçlandığını belirten Ömüraliyev, dönem başkanlığını devralan Kırgızistan'a başarılar diledi. Ömüraliyev, ülke liderleri, dışişleri bakanları ile ilgili bakanlıkların Türk işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen 16 farklı anlaşma, karar ve protokolü imzaladığını, bu bağlamda Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nin Bişkek Bildirisi'ni imzaladığını kaydetti.

TDT bayrağı değişti

Bildiride, yeni TDT bayrağının kabul edildiği, 2025 yılında Gayriresmi TDT Zirvesi'ne Macaristan'ın ev sahipliği yapacağı, TDT Sivil Koruma Mekanizması'nın kurulacağı, Türk Yeşil Finans Konseyinin (TYFK) teşkil edileceği, Türk Dünyası ideallerinin korunması ve güçlendirilmesi amaçlanan Türk Dünyası Şartı'nın onaylandığı ve Bişkek merkezli TDT üyesi ülkelerin Kızılay Dernekleri arasında Türk Kızıl Ağı'nın kurulacağı belirtildi.

Bildiride, Bişkek'e 2025 yılı Türk dünyasının dijital başkenti statüsü verildiği ve Türk Dünyası Tüzüğü ile TDT Daimi Temsilcileri Yönetmenliği'nin kabul edildiği bilgisi verildi.

Türk Devletleri Teşkilatı Merkez Bankaları Konseyinin kurulması ve Dijital Ekonomi alanında işbirliği yapılacağı vurgulanan bildiride, uzay faaliyetleri alanında işbirliğini öngören uzay faaliyetlerine ilişkin mutabakat zaptı ve Türk Devletleri Teşkilatının geniş bir dil modelinin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzalandığı ifade edildi.

Gazze ve Lübnan'daki duruma işaret edildi

Gazze'deki yıkıcı insani durumdan duyulan derin endişeye dikkatin çekildiği bildiride, ayrım gözetilmeksizin sivillerin hedef alınması kınandı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararları da dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun olarak acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması gerektiğinin altı çizildi.

Bildiride, Gazze'ye engelsiz insani yardım ulaştırılması ve İsrail- Filistin ihtilafına iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir çözüm bulunması çağrısı yapıldı.

Lübnan'da derhal ateşkes çağrısında bulunulan bildiride, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne yönelik kasıtlı saldırılar nedeniyle derin endişe duyulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TDT 11. Zirvesi'nden Önemli Kararlar - Son Dakika

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