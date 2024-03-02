TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Antalya Diplomasi Forumu\'nun önemini vurguladı Açıklaması

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Antalya Diplomasi Forumu'nda üst düzey liderler, dışişleri bakanları ile karar vericilerin bir araya gelip birlikte hareket etmesinin çok önemli ve değerli olduğunu belirtti.

Ömüraliyev, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2024'te AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bunun çok önemli bir diplomatik forum olduğunu vurgulayan Ömüraliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın forumun açılış konuşmasında birçok kez TDT'den söz ettiğini dile getirdi.

Ömüraliyev, "Bugün üst düzey liderler, dışişleri bakanları ve diğer önemli karar vericiler bir araya geliyor, birlikte oturuyor ve birlikte hareket ediyor. Bu çok önemli ve değerli." ifadelerini kullandı.

TDT'nin kurumsallaşmasına ve geleceğe yönelik hedeflerine değinen Ömüraliyev, Türk devletlerinin kültürü, tarihi, dili, dini ve geleneğinin aynı olduğunu belirtti.

Forumda "Türk Dünyasında Kurumsallaşma: 21. Yüzyılda TDT" başlıklı panel düzenlendiğini anımsatan Ömüraliyev, TDT'nin TÜRKSOY, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı, TÜRKPA gibi kuruluşlarının olduğunu söyledi.

Ömüraliyev, yakın zamanda TDT'nin iki yeni kuruluşu Türk Yatırım Fonu ile Türk Ticaret ve Sanayi Odasının da kurulduğunu ifade etti.

Büyükelçi Ömüraliyev, bu kurumsallaşmanın, işbirliğinin geliştirilmesine de katkı sağladığını vurguladı.

"Sadece isim değişikliği değil, dünya çapında daha da önem kazanması"

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin, 2021'de Türk Devletleri Teşkilatı adını aldığını hatırlatan Ömüraliyev, "Bu sadece isim değişikliği değil. Aslında bu, (Türk dünyasının) sadece bizim için değil dünya çapında daha da önem kazanmasıdır." diye konuştu.

Ömüraliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TDT'nin önemi üzerinde durduklarını da kaydetti.

Röportajın ardından Ömüraliyev'e, Anadolu Ajansının, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında beyaz fosfor kullanması başta olmak üzere işlediği savaş suçlarına yönelik belge niteliğindeki fotoğrafların yer aldığı "Kanıt" kitabı hediye edildi.