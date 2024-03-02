TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Antalya Diplomasi Forumu\'nun önemini vurguladı Açıklaması

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Antalya Diplomasi Forumu'nda üst düzey liderler, dışişleri bakanları ile karar vericilerin bir araya gelip birlikte hareket etmesinin çok önemli ve değerli olduğunu belirtti.
Ömüraliyev, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2024'te AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Bunun çok önemli bir diplomatik forum olduğunu vurgulayan Ömüraliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın forumun açılış konuşmasında birçok kez TDT'den söz ettiğini dile getirdi.
Ömüraliyev, "Bugün üst düzey liderler, dışişleri bakanları ve diğer önemli karar vericiler bir araya geliyor, birlikte oturuyor ve birlikte hareket ediyor. Bu çok önemli ve değerli." ifadelerini kullandı.
TDT'nin kurumsallaşmasına ve geleceğe yönelik hedeflerine değinen Ömüraliyev, Türk devletlerinin kültürü, tarihi, dili, dini ve geleneğinin aynı olduğunu belirtti.
Forumda "Türk Dünyasında Kurumsallaşma: 21. Yüzyılda TDT" başlıklı panel düzenlendiğini anımsatan Ömüraliyev, TDT'nin TÜRKSOY, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı, TÜRKPA gibi kuruluşlarının olduğunu söyledi.
Ömüraliyev, yakın zamanda TDT'nin iki yeni kuruluşu Türk Yatırım Fonu ile Türk Ticaret ve Sanayi Odasının da kurulduğunu ifade etti.
Büyükelçi Ömüraliyev, bu kurumsallaşmanın, işbirliğinin geliştirilmesine de katkı sağladığını vurguladı.
"Sadece isim değişikliği değil, dünya çapında daha da önem kazanması"
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin, 2021'de Türk Devletleri Teşkilatı adını aldığını hatırlatan Ömüraliyev, "Bu sadece isim değişikliği değil. Aslında bu, (Türk dünyasının) sadece bizim için değil dünya çapında daha da önem kazanmasıdır." diye konuştu.
Ömüraliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TDT'nin önemi üzerinde durduklarını da kaydetti.
Röportajın ardından Ömüraliyev'e, Anadolu Ajansının, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında beyaz fosfor kullanması başta olmak üzere işlediği savaş suçlarına yönelik belge niteliğindeki fotoğrafların yer aldığı "Kanıt" kitabı hediye edildi.
Son Dakika › Güncel › TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Antalya Diplomasi Forumu'nun önemini vurguladı Açıklaması - Son Dakika
Bilecik'te polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, uyuşturucu ve hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. Uygulama sırasında iki kişinin üzerinde 32,25 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı tutuklanırken, diğer kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde oturan 8 yaşındaki Umut Aydınalp, evlerinin yakınında oynarken dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Ailesi çocuklarını bulamayınca durumu yetkililere bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Umut, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi BEL-SUN A.Ş'ye bağlı belediye personellerinin maaşları 14 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı. Personeller zam sevincini halay çekerek kutladı.
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen 'hayali tedavi' operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli, sebep oldukları kamu zararını gidermek amacıyla hazineye 24 milyon lira ödeme yapmalarının ardından serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde durdurdukları bir otomobilde yapılan aramada 120 litre sahte içki buldu. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Göztepe ile Boluspor yarın İzmir'de karşı karşıya gelecek. Mücadele Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Burak Olcar yönetecek. Göztepe, 49 puanla 3. sırada yer alırken, Boluspor ise 39 puanla 7. sırada bulunuyor. İki takımın ilk devre karşılaşmasını Göztepe 2-0 kazanmıştı. Göztepe'de ise son 7 haftada 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan Doğan Erdoğan'ın sakatlığı bulunuyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Niğde'de yaptığı açıklamada, depremlerden etkilenen bölgelerde 307 bin konutun inşaatının devam ettiğini belirtti. Özhaseki, ayrıca yerinde dönüşümle ilgili 256 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu ve destek verdiklerini ifade etti.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çiftçilere satılmak üzere sahte gübre getirileceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 tırda 76 ton sahte gübre ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir bisikletli, yol kenarındaki otluk alanda bir kadının cansız bedenini buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kadının vücudunda herhangi bir kesici veya darp izi bulunmadı. Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
CHP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cafer Pekdemir, merkez Yenişehir ilçesinde düzenlenen bir programda kente yönelik projelerini açıkladı. Pekdemir, eğitim, sağlık ve ulaşım konularında hayata geçirmek istedikleri projeleri anlattı. Dicle Vadisi ve tramvay projelerine öncelik vereceklerini belirten Pekdemir, ayrıca öğrencilere burs, refakatçilere konukevi ve tekstil kente ulaşım konusunda çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Programa CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve İl Başkanı Abdullah Atik de katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?