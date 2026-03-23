TDV 6.2 Milyon İhtiyaç Sahibine Yardım Ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından ramazan boyunca yurt içi ve dışında yürütülen faaliyetlerle 6 milyon 222 bin 561 ihtiyaç sahibine yardım ulaştırıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV işbirliğinde, "Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin" temasıyla yürütülen 2026 ramazan yardım programında, Türkiye ve 86 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşıldı.

Ramazan boyunca vakfın yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerinde toplam 6 milyon 222 bin 561 kişi yardımlardan faydalandı.

Vakfın yurt içindeki çalışmalarında, 456 bin 175 adet 2 bin liralık alışveriş kartıyla bağışçıların emanet ettiği 238 bin 297 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Ayrıca 21 bin 460 bayramlık yardım kartı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, bu kartların 3 bin 940'ı 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerinden etkilenen afetzedelere verildi.

Ankara'daki Kocatepe Camii avlusunda kurulan İyilik Sofrası'nda günlük ortalama 2 bin 500 kişilik iftar yemeği hazırlandı, bu yemekler talepler doğrultusunda gençlik merkezleri, üniversiteler ve farklı noktalara da ulaştırıldı.

Böylece ramazan boyunca Ankara'da toplam 72 bin 500 kişi iftar yemeği ikramından faydalandı, ülke genelinde kurulan İyilik Sofraları'nda ise toplam 272 bin kişiye iftar verildi.

Ayrıca 12 ilde gençlik iftarları, burslu öğrencilerin yoğun olduğu 5 şehirde öğrenci iftarları yapıldı, 5 Mart Dünya Yetim Günü ile 13 Mart TDV'nin kuruluş yıl dönümünde de ülke genelinde iftar programları gerçekleştirildi.

Trafikte kaldığı için iftara yetişemeyenleri de unutmayan Vakıf, Ankara'da 20 bin iftariyelik kumanya, şubeler aracılığıyla ülke genelinde 65 bin yolcuya kumanya dağıttı.

Ramazan boyunca yurt genelinde 25 bin Kur'an-ı Kerim dağıtıldı, tüm bu çalışmalarla yurt içinde toplam 3 milyon 945 bin 650 kişiye ulaşıldı.

Yurt dışında 2 milyon 276 bin kişi yardımlardan faydalandı

TDV'nin yurt dışı yardım faaliyetlerinde, 86 ülke ve 442 bölgede gıda kolisi, alışveriş kartı, bayramlık kıyafet, iftarlık ve Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirildi.

Yardımlarda 226 bin 542 gıda paketi, 46 bin 226 bayramlık kıyafet, 1 milyon 97 bin 975 kişilik iftarlık ve 5 bin 140 alışveriş yardım kartı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Yurt dışı yardım çalışmalarıyla toplam 2 milyon 276 bin 911 kişi destekten faydalandı.

Haremeyn bölgesinde ramazan boyunca Mekke'de 9 bin, Medine'de 2 bin 250 olmak üzere 11 bin 250 kişiye iftar yemeği verildi.

Gazze'de ramazanda yaralar sarılmaya çalışıldı

7 Ekim'den bu yana Gazze'de yoğun şekilde acil insani yardım faaliyeti yürüten Vakıf, ramazanda Gazze'de İyilik Sofraları kurdu, çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veren mazlumlara hazırlanan iftarlıkların dağıtımını yaptı.

Günlük 20 bin kişiye verilen iftarlardan toplam 595 bin 180 kişi faydalandı.

Gazze'de 9 bin 500 bayramlık kıyafet ve 19 bin gıda paketini de ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Vakıf, İsrail bombardımanında yıkılan 3 caminin yerine çadır mescitler açılarak halkın toplu ibadet etmesine imkan sağladı.

Vakıf, Batı Şeria'da 500 bayramlık kıyafet, bin kişilik iftar ve 3 bin gıda kolisi dağıtımı yaptı.

TDV ramazan yardımlarının yanı sıra, "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında 38 ülkede 6 farklı dilde 63 bin Mushaf dağıtımı yaparken, 8 ülkede 18 su kuyusu ve vakıf çeşmesi ile 6 mescidi hizmete açtı.

Ayrıca 8 ülkede yürütülen 10 farklı projeyle 3 bin 980 yetime gıda, kıyafet ve kırtasiye desteği sağlandı.