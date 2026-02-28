TDV'den Tanzanya'ya Gıda Yardımı - Son Dakika
TDV'den Tanzanya'ya Gıda Yardımı

28.02.2026 11:29
TDV, Tanzanya'da 4 bin gıda paketi ile ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yürütülen "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin Projesi" kapsamında, 4 bin gıda paketi Tanzanya'da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

TDV, zor şartlarda yaşayan Müslümanlara destek olmak amacıyla yurt dışında ramazan yardımı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, bağışlarla hazırlanan gıda paketlerinin Tanzanya'nın Dar Es Salaam, Tanga, Masasi, Kondoa ve Pemba adasındaki 38 farklı noktada dağıtımı devam ediyor.

Türk halkının gönderdiği yardımları bölgede zor şartlar altında yaşayan ihtiyaç sahipleri ile cami, yetimhane ve medresede eğitim gören öğrencilere ulaştıran vakıf, Tanzanya'da yürüttüğü insani yardım projeleriyle ramazanda binlerce kişinin yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışıyor.

Su kuyusu açmadan insani yardıma, Kur'an'ı Kerim dağıtımından dini eğitime, yetim himayeden yetim eğitimine, burs desteğinden ibadethane inşaatına kadar birçok konuda Tanzanya'da faaliyet yürüten TDV, ihtiyaç sahiplerinin hem kapısını hem de gönlünü çalıyor.

TDV Kurumsal İletişim Müdürü Hamit Kardaş, AA muhabirine, vakıflarının Tanzanya'da mazlum ve mağdurların yanında olmaya devam ettiğini söyledi.

Vakfın Tanzanya'da 38 farklı noktada yardım faaliyeti gerçekleştirdiğini ifade eden Kardaş, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 4 bin gıda paketinin dağıtımlarının sürdüğünü dile getirdi.

Gariban ve mazlum halkın bu yardımlara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Kardaş, şöyle konuştu:

"Türk bayrağını görünce insanların hakikaten neşesi yerine geliyor. Fakirlikten ve fakirliğin getirdiği çaresizlikten bir eser kalmıyor. İnsanlar Türk bayrağını görünce mutlu oluyorlar. Çocuklarımız bizlere sarılırken ve yardım paketlerini alırken büründükleri mutluluğu görünce bizler de mutlu oluyoruz. Böylece halkımızın ne kadar yardımsever ve kadirşinas olduğunu görüyoruz. Tüm Türkiye'ye bizlere bu güzel sevinci yaşattıkları için teşekkür ediyoruz. TDV ile hayırseverlerimizin yardımları emin ellerde. Afrika'da, Asya'da ve Balkanlar'da, her nerede iyiliğe ihtiyaç duyuluyorsa emin ellerde. TDV'nin çalışmaları devam ediyor. Hayırseverlerimi TDV'ye güvenmeye ve yardımlarını bizim aracılığımızla ulaştırmaya devam etsinler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

"Gösterdiğimiz sevgiyi hiçbir zaman unutmayacaklar"

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) gönüllüsü olarak Fransa'dan Tanzanya'ya gelen Asiye Kılıççeker de çocukların çok cana yakın olduğunu ve bölgede oldukça muhtaç insanın yaşadığını belirtti.

Çocukların gözlerindeki parıltıyı görünce mutlu olduğunu ifade eden Kılıççeker, "Onların kalplerine işlediğimizi düşünüyorum. Çünkü bizim gösterdiğimiz sevgiyi hiçbir zaman unutmayacaklar. Belki getirdiğimiz yardımlar bir gün unutulacak ama göstermiş olduğumuz o sevgi, hiçbir zaman unutulmayacak diye düşünüyorum." dedi.

DİTİB gönüllüsü olarak Almanya'dan Tanzanya'ya gelen Vedat Karakoç ise Tanzanya'nın birçok noktasında yardım faaliyetinde bulunduğunu ifade ederek, gördüğü insan manzaralarının kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Türkiye'den geldiğini duyan ihtiyaç sahiplerinin mutlu olmalarının kendisini hüzünlendirdiğini kaydeden Karakoç, hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

