 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TDV Genel Müdürü İzani Turan, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

TDV Genel Müdürü İzani Turan, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Turan, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek seçimini yaptı.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, Yılın Kareleri oylamasına katıldı
30.01.2024 - 16:15,  Güncelleme: 16:16
Abone Ol

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Turan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyerek seçimini yaptı.

"Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı" fotoğrafına oy veren Erbaş, "Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin "Boğaz'ın şahitliği" adlı karesini seçti.

Turan, "Spor"da tercihini Sergei Gapon'un, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında FC Copenhagen ile Manchester United takımları arasında oynanan müsabakada bir taraftarın sahaya girerek Filistin bayrağı açmasını gösteren "Sahada isyan" fotoğrafından yana kullandı.

" Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arık'ın "Ha gayret" başlıklı fotoğrafını oylayan Turan, " Gazze: Kanıt"ta ise Belal Khaled'in çektiği "Çaresiz hayatlar" fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İzani Turan, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV Genel Müdürü İzani Turan, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika


16:44
Can Atalay'ın Milletvekilliği Düşürülebilir: Yargıtay Kararı Meclis'te Okunacak Can Atalay'ın Milletvekilliği Düşürülebilir: Yargıtay Kararı Meclis'te Okunacak
16:36
Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:15
Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı
15:40
İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29
İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25
Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15
2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı

Son Dakika
16:36 Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:15 Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı
15:40 İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31 ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29 İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25 Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
15:14 Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı
15:01 53 gün evli kalan Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı
14:59 Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 16:55:05. #1.13#
SON DAKİKA: TDV Genel Müdürü İzani Turan, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement