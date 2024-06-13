TDV Sudan'da yapılan yardımları Büyükelçilik ziyaretinde anlattı - Son Dakika
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TDV Sudan'da yapılan yardımları Büyükelçilik ziyaretinde anlattı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, Sudan'da yaptıkları yardımları ve vekaletle kurban organizasyonunu Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği'nde anlattı. Büyükelçilik ziyaretinde TDV Sudan ekip lideri Ahmet Hilal ve beraberindekiler, Büyükelçilik Geçici Maslahatgüzarı Üçüncü Katip Süleyman Muhammed Ağdağ ile görüşerek, Sudan'daki yardım faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ağdağ, Türkiye'nin Sudan'daki yardımlarının takdirle karşılandığını ve iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin arttığını belirtti.

13.06.2024 13:42
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PORT Kurban Bayramı yardımları ve vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Sudan'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Büyükelçilik binasındaki ziyarette, TDV Sudan ekip lideri Ahmet Hilal ve beraberindekiler, Büyükelçilik Geçici Maslahatgüzarı Üçüncü Katip Süleyman Muhammed Ağdağ ile görüşerek, Sudan'daki yardım faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ağdağ, Hilal ve beraberindekilere teşekkür etti.

Türkiye'nin Sudan'da yaptığı yardımların büyük takdirle karşılandığına işaret eden Ağdağ, iki ülke arasında dostluk ve işbirliğinin arttığını dile getirdi.

TDV'nin Sudan'daki çalışmalarının Türkiye'nin görünürlüğü açısından da çok önemli olduğunu vurgulayan Ağdağ, Afrika'da kimlik farklılığını gözetmeden yardım yapan sivil toplum kuruluşları bulunmasının kıymetli olduğunu belirtti.

Hilal de mazlum ve mağdurlara kimliğini ayırt etmeden yardımda bulunduklarını, vakıf çalışanlarının bu misyonu farklı coğrafyalarda sürdürmeye gayret ettiğini söyledi.

Görüşmenin sonunda Hilal, Ağdağ'a hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TDV Sudan'da yapılan yardımları Büyükelçilik ziyaretinde anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TDV Sudan'da yapılan yardımları Büyükelçilik ziyaretinde anlattı - Son Dakika
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