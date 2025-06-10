TDV, Togo\'da 21 Bin Aileye Kurban Eti Dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası kapsamında Togo'da yürüttüğü faaliyetlerde 2 bin 100 kurban keserek yaklaşık 21 bin aileye bayram sevinci yaşattı.

TDV yetkililerinin gözetiminde başkent Lome ile Sokode, Dankpen, Kara, Tchaoudjo, Kozah ve Kambole şehirlerinde İslami usullere uygun kesilen 2 bin 100 kurbanın etleri, yaklaşık 21 bin aileye dağıtıldı.

Bölgede vakfa bağlı 12 görevli ve 5 gönüllü, kesim ve dağıtım organizasyonlarında çalışmalarını yürüttü.

Lome Büyükelçisi Muteber Kılıç'a ziyaret

Bölgede TDV adına çalışmalar yürüten görevli Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık ve Trabzon Sürmene İlçe Müftüsü Abdullah Çobanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lome Büyükelçisi Muteber Kılıç'ı ziyaret etti.

Ülkede gerçekleştirilen kurban faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımının yapıldığı ziyaret, fotoğraf çektirilmesinin ardından son buldu.

Gazze için kurban kesildi

Öte yandan bölgede vekalet kurbanlarının yanında 1,5 yıldan fazla süredir İsrail'in saldırıları altında yaşayan Gazzelilerin kurtuluşuna adanan yaklaşık 100 kurban kesildi.

Adak yapan vatandaşların talebiyle kesilen kurbanların eti Togo'da bulunan yetimhanelere dağıtıldı.