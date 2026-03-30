TED Edirne Kürek Kulübü Büyükler Türkiye Kupası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika
TED Edirne Kürek Kulübü Büyükler Türkiye Kupası'nda Başarı Elde Etti

30.03.2026 10:44
TED Edirne Kürek Kulübü, Adana'da düzenlenen Türkiye Kupası'nda 2 altın ve 4 gümüş madalya kazandı.

TED Edirne Kürek Kulübü sporcuları Büyükler Türkiye Kupası'nda dereceler elde etti.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından 28-29 Mart'ta düzenlenen organizasyonun Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde gerçekleştiği belirtildi.

TED Edirne Kürek Kulübü sporcularının karşılaşmalarda büyük başarı elde ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şampiyonada olimpik kadrodaki sporcumuz Cevdet Ege Mutlu 23 Yaş Üstü Erkekler 1X ve Büyük Erkekler 1X kategorilerinde zirveye çıkarak iki altın madalya kazandı. 23 Yaş Üstü Erkekler 2X kategorisinde mücadele eden Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcusu Mehmet Yıldız ile Sporcu Eğitim Merkezi sporcumuz Kaan Korkmaz sergiledikleri uyumlu performansla gümüş madalya elde etti. Aynı ikili Erkekler 2X kategorisinde de gümüş madalya kazanarak başarılarını sürdürdü."

23 Yaş Üstü Erkekler 4X kategorisinde yarışan Mehmet Yıldız, Muhammed Eren Aykut, Kaan Korkmaz ve Sedat Farsak ise yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Erkekler kategorisinde Fenerbahçe birinci, Galatasaray ikinci olurken, TED Edirne Kürek Kulübü üçüncülük kupasının sahibi oldu."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TED Edirne Kürek Kulübü Büyükler Türkiye Kupası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: TED Edirne Kürek Kulübü Büyükler Türkiye Kupası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika
