TEİAŞ'tan Helikopterle Enerji Hattı Bakımı - Son Dakika
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TEİAŞ'tan Helikopterle Enerji Hattı Bakımı

25.07.2025 11:28
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TEİAŞ ekibi, Van'da helikopterle yüksek gerilim hatlarında bakım yaptı, enerjiyi kesmeden çalıştı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) canlı bakım ekibi, Van'da halatla helikoptere bağlanan çelik sepetin içinde metrelerce yükseklikteki enerji hattında "interfaz ara tutucu" montajı yapıyor.

TEİAŞ 17. Bölge Müdürlüğüne gelen 3'ü Kanadalı 16 kişilik canlı bakım ekibi, şehre, organize sanayi bölgesine, fabrikalara enerji sağlayan yüksek gerilim hatlarında meydana gelen arızaların minimize edilmesi için çalışma başlattı.

Her detayı en ince ayrıntısına kadar hesaplayan, meteorolojik verileri değerlendiren ve oluşabilecek risklere karşı iş güvenliği tedbirleri alan ekip, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gerekli izinleri aldıktan sonra bölgeye helikopter getirdi.

İzole malzemeler ile saf gümüş liflerden imal edilen özel iletken kıyafet giyen görevliler, hazırlıkların ardından halatla helikoptere bağlanan çelik sepete girerek metrelerce yükseklikteki hatlarda çalışma yürüttü.

Ekipmanları ve uyguladıkları teknikler sayesinde elektrik akımından etkilenmeyen görevliler, rüzgarlı havada enerji iletim hatlarının birbirlerine temas ederek kısa devre yapmasını önlemek için iletkenler arasına yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 60 kilogram ağırlığında "interfaz ara tutucuları" monte etti.

İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde metrelerce yükseklikte havada asılı mesai yapan ekibin zorlu çalışması, AA tarafından görüntülendi.

"Enerjiyi kesmeden canlı bakım faaliyeti yürütüyoruz"

Ekip şefi Ergül Coşkun, 7 yıldır kurum bünyesindeki helikopter faaliyetlerinde çalışma yürüttüğünü söyledi.

Sahada düzeltici ve önleyici bakımlar yaptıklarını belirten Coşkun, "TEİAŞ bünyesinde 154 bin ile 400 bin voltluk iki ayrı gerilim seviyemiz var. Helikopterle bu gerilim seviyelerinde enerjiyi kesmeden canlı bakım faaliyeti yürütüyoruz. Elektrik kesintilerini minimuma düşürmek ve enerji arz güvenliğinin devamı için bu çalışmaları yapıyoruz. 16 personelle bu çalışmayı yürütüyoruz. Bu işin arkasında, tüm izinlerin alınması, koordinasyon ve kontrol sürecini gerçekleştiren büyük bir ekibimiz de var." dedi.

Rakım ve hava sıcaklığının işlerini zorlaştırdığını anlatan Coşkun, şunları kaydetti:

"Herhangi bir arızada birkaç hanenin ya da köyün elektriği kesilmiyor, daha çok bir ilçenin, şehrin kesintisi oluyor. Organize sanayi bölgelerinde üretimin devamı için bu çalışmalar önemli. Genelde yüksek rakımlı, kışın arazi ve hava şartlarının zor olduğu yerlerde bu çalışmayı yapıyoruz. İletkenlerin birbiriyle kısa devre yapmaması için araya sabitlediğimiz ve 'interfaz ara tutucu' dediğimiz malzemeyi takıyoruz. Tipi ve fırtınalı havalarda elektrik kesintisi yaşamayalım diye bu malzemeyi kullanıyoruz. Enerjiyi kesmeden, helikopterle çok daha hızlı yapıyoruz. Günde ortalama 40-50 malzeme monte ediyoruz. Bizi en çok hava koşulları zorluyor. Rakım yüksek, hava sıcaklığı 34-35 derecelerde."

TEİAŞ 17. Bölge Müdürlüğünde görevli hat bakım uzman teknikeri Ferdi Çelik ise "Tüm çabamız enerjiyi kesintisiz sağlamak ve tüketicilerin mağdur olmasını engellemek. Bu nedenle 7 gün 24 saat sahadayız. Her mevsim bakım ve onarım çalışması yapıyoruz. Enerji iletim hatlarındaki tüm eksikleri gideriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TEİAŞ'tan Helikopterle Enerji Hattı Bakımı - Son Dakika

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