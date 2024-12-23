Tekerlekli Sandalyede Hayvan Sevgisi - Son Dakika
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Tekerlekli Sandalyede Hayvan Sevgisi

İzmir'de Hamide Kutlu, iş kazasından sonra tekerlekli sandalyede bile sahipsiz hayvanlara bakıyor.

23.12.2024 11:17
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İzmir'de yaşayan hayvansever Hamide Kutlu, yaşadığı iş kazasından sonra tekerlekli sandalyeye bağlı kalmasına rağmen 6 yıldır bakımını üstlendiği sahipsiz hayvanlardan kopamıyor.

Bornova ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yaşayan 44 yaşındaki Kutlu'nun sahipsiz hayvanlarla bağı, 2018 yılında sokakta yanına sahipsiz bir köpeğin gelmesiyle başladı.

O günden sonra sokaktaki kedi ve köpekleri beslemeye başlayan Kutlu, hayvanların bir kısmını tanıdığı veterinere götürerek, onların sağlık kontrollerini yaptırıp kısırlaştırılmalarını ve sahiplendirilmelerini sağladı.

Kutlu, sürekli çantasında hazır bulundurduğu mama veya yiyeceklerle kedi ve köpekleri her sabah ve akşam doyuruyor.

Pizza üreten iş yerinde 19 Temmuz'da kaza geçiren Kutlu'nun omurga, kalça ve ayak kemiklerinde kırıklar oluştu, karaciğeri zarar gördü.

Kutlu, hastanedeki tedavisinin ardından 26 Kasım'da taburcu edildi. Kırıkların henüz iyileşmemesi nedeniyle tekerlekli sandalyeyle hareket edebilen Kutlu, tekerlekli sandalye ile sürdürdüğü yaşamında sahipsiz hayvanları beslemeye devam ediyor.

"En çok hayvanlar için ayağa kalkmak istiyorum"

Kutlu, AA muhabirine, sahipsiz hayvanlara bakmanın kendisine iyi geldiğini söyledi.

İyileşme sürecini evde geçirdiğini anlatan Kutlu, "Günümün yarısından fazlasını sahipsiz hayvanlarla geçiriyorum. Pek çok besleme noktası var. Hayvanlara 6 yıldır bakıyorum. Şimdiye kadar 40 sahipsiz köpek ile 50 kediyi sahiplendirdim. En çok hayvanlar için ayağa kalkmak istiyorum." dedi

Kutlu, tedavi sürecinin iyiye gittiğini belirterek, "Tekerlekli sandalyede kalıcı bir durumum yok. Sadece eski sağlığıma kavuşamayabilirim. Doktorum da 'sekerek ya da başka bir şekilde hayatına devam edeceksin' dedi. Tekerlekli sandalyeden kalktığım zaman bir işe girip hayvanlara daha düzgün bakmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Sahipsiz hayvanların bakımında ailesinin de destek verdiğini dile getiren Kutlu, şunları söyledi:

"Hayvanlara bakarken kızımdan destek alıyorum. Sokak sokak geziyorum. Bazen telefonlar geliyor, 'şurada hasta hayvan var' diye. Aynı zamanda arkadaşlarım aracılığıyla hayvanları sahiplendiriyoruz. Çoğu hayvanı sahiplendirip tedavilerini de yaptım. Kendime her zaman son nefesime kadar bu hayvanlara bakacağım diyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekerlekli Sandalyede Hayvan Sevgisi - Son Dakika

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